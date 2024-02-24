L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1218
Questo è il giusto approccio al caso. Solo che la distribuzione non è il prezzo stesso, ma il suo retours. Dovreste lavorare solo con quei pezzi di BP che hanno una distribuzione nota.
Dato che avete risultati perfetti sulla funzioneWeierstrass, dovreste controllare la sua distribuzione di ritorno e lavorare solo con tali cluster di BP reali e nessun altro.
Sì, è vero, puoi lavorare solo con certi cluster calcolati usando altre funzioni f, devi ancora sperimentare.
Qual è la percentuale di tendenze redditizie? Mi chiedo per me stesso
Signori!
Ricordo che Aliosha, prima di essere ucciso dagli investitori, sosteneva che la prima cosa da fare era testare le sue reti neurali e le foreste su una semplice passeggiata casuale gaussiana (ma non su una sinusoide, come suggerito da Asaulenko). Inoltre, ha detto che in questo caso ha avuto una precisione di previsione del 100%. E poi ha trasferito il suo sistema alla vera BP.
Qualcun altro qui ha condotto tali esperimenti? Quali sono i risultati?
Ancora una volta - se si può prevedere uno qualsiasi dei processi (con o senza memoria) - basta isolarlo dalla BP reale.
divide et impera
In una società decente la gente viene picchiata per queste cose. In generale l'argomento che è possibile prevedere SB e per di più per il 100% è molto più assurdo che parlare di un martin redditizio.
Ma ho scritto nel testo evidenziato che R è uno strumento di ricerca, non di produzione.
In realtà Microsoft ha comprato R e ora fa parte di Microsoft. C'è anche R per la costruzione di sistemi industriali. In qualche modo ho visto una lista di aziende molto famose che usano R nella produzione.
Ma tutti questi innumerevoli e trendy modelli non sono necessari, perché l'intero problema sono i predittori che hanno la capacità predittiva per l'insegnante, e questa capacità predittiva non dovrebbe cambiare. È lì che abbiamo bisogno di un sonaglio, che è un rapido, uno-due e ... tutto è chiaro. Ed è possibile provare non solo sei modelli, ma la cosa principale è giocare con i predittori e ottenere sempre una stima sensata del risultato.
Questo è lo schema di lavoro con MI.
questosonaglio è una stronzata, tranne che per leiridi di Fischer da addestrare
qual è la percentuale di tendenze redditizie? Interessante per te stesso
