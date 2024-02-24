L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1192
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'ho trovato, tutto in una volta.
sì, grazie, l'ho già scaricato )
la statistica è la testa o quello che è... in breve, un quadro per la ricerca di modelli statistici dovrebbe essere costruito più tardi, come per la ricerca di cosa sovramodellare con una rete neurale
Una volta hai scritto di Quantopian. Hanno qualcosa di interessante?
Non lo visito da molto tempo. Beh, i commercianti lì, se così si può dire, sono più sofisticati di qui.
È da un po' che non entro. Beh, i commercianti lì, se si può chiamarli così, sono più sofisticati di qui, ci sono diversi articoli
E l'approccio - quando tutto è in un unico ambiente e l'analisi e il trading? È interessante come appare in pratica.
E l'approccio stesso - dove tutto è in un unico ambiente e l'analisi e il trading? Mi chiedo come sia in pratica.
L'unica cosa che dovresti sapere è che non so cosa fare con Python.
Per me sembra un linguaggio favoloso per il trading. Se non sapete come usare python, potete usarlo per il trading.
Beh, in pratica ci sono api per diversi scambi e broker, perché no... soprattutto se gli scambi di criptovalute sono popolari ora, penso che python sia facile da ottenere
Per me sembra un linguaggio favoloso per il trading. Sto ancora cercando il mio sistema MO.
Nemmeno io ho studiato i dettagli. Mi è sembrato che nel loro ambiente non si possa collegare qualsiasi pacchetto arbitrario - solo quelli approvati. E se non ti piacciono le loro citazioni?
Non è chiaro quanto i vantaggi superino gli svantaggi.
Neanche io l'ho esaminato in dettaglio. Mi è sembrato che nel loro ambiente non si possa inserire un pacchetto arbitrario - solo quelli approvati. E se non ti piacciono le loro citazioni?
Non è chiaro quanto i pro superino i contro.
anche il loro ambiente è un pacchetto, il tester è fondamentalmente lì e il downloader del preventivo credo. non devi fare nulla sul sito...
Hanno un vero motto e non devo metterli sul sito.
Non so, è una seccatura passare a un altro linguaggio per costruire TS, per me è puramente perché mi piace MO.
Maxim, hai cercato le librerie C# .net per MO?
Sarebbe bello, se c'è, MT5 ha il supporto .net, il Windows supporta già NET Framework, ho controllato l'articolo"Simple C# Compiler" senza installare nulla al Windows e ho ottenuto il mio "Hello Windows" nella console... cool, tecnologie, però!
ecco l'idea principale, se Metakvot si muove in questa direzione significa che ci sarà il supporto, o meglio c'è già e sarà conveniente ottenere il modello in sharpe e collegarlo a MT senza armeggiare
;)
Maxim, hai cercato le librerie C# .net di MO ?
Sarebbe bello se ci fosse qualcosa, MT5 ha il supporto .net, nello stesso Windows c'è già il supporto NET Framework, ora ho controllato l'articolo di GoogleSimple C# Compiler- senza installare nulla in Windows, ho avuto il mio "Hello Word" nella console... cool, tecnologia però!
c'è l'idea principale, se Metakvot si muove in questa direzione, significa che ci sarà il supporto, o meglio c'è già e sarà conveniente ottenere il modello in modo nitido e collegarlo a MT senza armeggiare
;)
Le librerie c++ sono tutte MO, per sharp c'è Accord-framework.net, non so più
hanno fatto un linguaggio speciale come per MO... non ricordo il nome... sharp è qualcosa del genere... ma di fatto non c'è nulla, l'argomento non si sta sviluppando perché tutti stanno pitonizzando
l'argomento non si sviluppa perché tutti sono pitonati.
Credo che tu abbia ragione, l'ho cercato su Google, è semplice, viene da un blog:
Iniziare a scrivere in Python... prima gli script, poi il mio primo "grande" programma... Ho iniziato subito a scrivere codice funzionante. A volte non capivo nemmeno come funzionasse, ma poi ho scritto e ho ottenuto una sceneggiatura funzionante. Questo è stato particolarmente soddisfacente, perché stavo usando questi script per i miei bisogni. Inizialmente ho scritto un piccolo scraper, che prendeva dati da un sito, che poi elaboravo in un programma che avevo scritto in Lazarus (quanto tempo è passato...). Non conoscevo bene il linguaggio, ma lo script è stato scritto quasi alla cieca in nano, grazie agli esempi nella documentazione e su google.
Hai ragione, l'hai cercato su Google, è semplice, viene da un blog:
MO è una cosa di alto livello, python è un linguaggio di alto livello... cosa potrebbe essere più armonioso. con tutti i tipi di DLL è difficile costruire un modello funzionante, molto meno ricercare qualcosa
anche su mql5... ma qui ho un buon tester e una base :)