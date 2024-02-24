L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1104
Quindi, nessuno ha detto come si può definire un appartamento in modo formalizzato.... è difficile dire cosa non c'è))
impostare un corridoio da alto basso per esempio in 20 barre, se non supera n valore allora è piatto
Se ho capito bene, non funziona perché
1) ci sono diverse campate di piatto
2) I voli possono essere di diversa lunghezza
I parametri fissi non vanno bene.
Siete testardi, volete che vi si dica come cercare il piatto, ma vedete, le cose "ovvie" non significano nulla, se sono "ovvie" allora hanno uno schema, e se c'è uno schema, allora può essere algoritmato, cos'altro vi serve, un algoritmo che scriva per voi?
In generale, il trend-flat è definito arbitrariamente - quello che è più conveniente. Ciò che è una tendenza per me può essere un piatto per te. Ed è possibile che, allo stesso tempo, la vostra tendenza per me sia un piatto.
Posso facilmente definire tendenza o piatto, ma la mia definizione per voi sarà completamente inutile e completamente sbagliata.
Beh, se è un approccio non parametrico, è già interessante
Beh, se lo è). L'immagine è una tendenza o un piatto?
La mia risposta è: dipende da chi piace. Per me, o meglio per la mia strategia, è un tipico flat, solo perché si può lavorare su un flat, anche se il "trend" è più freddo, rimarrà un flat. Metterlo giù del tutto non fa alcuna differenza per la strategia.
Cioè, se sembra un'anatra, cammina come un'anatra, starnazza come un'anatra, allora è un'anatra. (с)
E secondo la definizione standard, è una tendenza - livello su, livello giù....
Allora, nessuno mi ha detto come identificare gli appartamenti in modo formalizzato.... è difficile definire qualcosa che non esiste))
Quindi i trend/float sono sempre relativi al timeframe e/o alla scelta dei parametri di scala della funzione di trasformazione dei dati, che si tratti di una rottura del canale o anche della curvatura della pendenza ZZ.
Penso che, prima di tutto, dovresti decidere cosa vuoi, marcare i dati retrospettivamente, o usare un indicatore che rileva le tendenze/mosche senza guardare, se è il primo allora la pendenza di ZZ farà, se il secondo, ahimè, non esiste (in realtà, ce ne sono molti, ma non funziona), ma puoi insegnare a MO a farlo, con successo quasi fantasma (se in forma pura), ma come caratteristica complessa - è buono.
Tendenza stocastica
Come si chiama una barca, è così che naviga. (с)
