L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1100
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Che pivot)) hai almeno letto di cosa stiamo parlando?
Poi guardate attentamente il vostro schermo, i punti di entrata sugli estremi, la parola "pivot" applicata solo come metodo di entrata, e con cosa esattamente lo determini non è importante.
Dal tuo schermo puoi vedere che se la tendenza fosse continuata, avresti lentamente prosciugato i profitti.
Questa è la prima cosa, perché è di questo che stiamo discutendo, e ancora non capisco il senso dei tuoi post e delle tue foto.
Lo stesso del tuo.
Uno screenshot dell'indicatore MO?
I miei screenshot, sul bot NS. Anche la formazione, ecc. è in corso.
Se fai trading con lo stocastico, prima di scrivere dovresti capire di cosa stai parlando.
Come si definisce un mercato piatto? post factum!
Siete un movimento orizzontale con dispersione arbitraria.
Ho provato a eseguire il test di stazionarietà di Dickey Fuller nella finestra mobile. Ho pensato che se avesse trovato della stazionarietà sarebbe stato piatto.
Come si definisce un mercato piatto? post factum!
Siete un movimento orizzontale con una varianza arbitraria.
Ho provato a usare la finestra scorrevole per testare la stazionarietà con Dickey Fuller o qualcosa del genere. Ho pensato che se avesse trovato una certa stazionarietà allora il mercato sarebbe stato piatto, ma ho fallito (!) Avete qualche idea?
Pubblicare di nuovo i grafici:
GBPJPY 2018.
Top - il prezzo stesso
In basso - somma degli incrementi di CLOSE M1 nella finestra scorrevole - settimana. Infatti, il prezzo detrended con aspettativa = 0 e varianza = quasi cost. Un appartamento perpetuo, per così dire...
Forse qualcuno lo troverà utile...
Ancora una volta pubblicando le classifiche:
GBPJPY 2018.
Top - il prezzo stesso
In basso - somma degli incrementi di CLOSE M1 nella finestra scorrevole - settimana. Infatti, il prezzo detrended con aspettativa = 0 e varianza = quasi cost. Un appartamento perpetuo, per così dire...
Forse qualcuno può trovarlo utile...
Somma di incrementi arbitrari o in qualche modo selezionati?
la somma di incrementi arbitrari o in qualche modo selezionati?
No, solo tutti i gradienti in fila. Finestra scorrevole di 7200 valori incrementali CLOSE M1. L'ho scaricato da Finam. Se tesa, la varianza sarà una costante.
Non rispetto all'indicatore rsi, per esempio? )
No, non l'ho fatto, Max... Essendo stato ancora una volta schiaffeggiato in faccia dal mercato, sto diventando pigro...
No, solo tutti gli incrementi in fila. Finestra scorrevole di 7200 valori incrementali CLOSE M1. Scaricato da Finam. Se lo si sforza, la varianza è una costante.
Vedo qui che la varianza dei gradienti non sempre coincide con la varianza della serie originale
Vedo qui che il ritorno degli incrementi non è sempre uguale al ritorno della serie originale
Sì. Questo è il trucco... Altrimenti, avremmo comprato un portafoglio più grande molto tempo fa...