L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1105
Sono interessato a un algoritmo specifico, non a concetti generali ovvi
Ahimè, già più di quanto è stato scritto per molti anni su questo forum, dubito che ce ne siano altri
Cercate nel forum "brocciatura di un piatto", una volta era un argomento caldo, Kodobase ha alcuni esempi e c'è una regolare discussione sui piatti... mentre il mercato è laterale ))))
E sto ancora aspettando qualcuno che parli davvero e mostri gli sviluppi di MO.
Perché aspettare? Stanno comunicando normalmente. Questo forum ha discusso tutto un centinaio di volte, la ricerca funziona... L'unica cosa che rimane non è nemmeno una testa brillante, ma un culo fermo e assiduo!
Forse "calci magici" che periodicamente@Maxim Dmitrievsky distribuisce per creare un impulso nella giusta direzione con l'aiuto di un modo particolare di comunicazione ))), per quello che in linea di principio, a lui, il rispetto enorme! )))
Come si chiama una barca, è così che naviga. (с)
Lo slittino si basa sul giusto numero di "s". (с)
Il termine "piatto" viene dall'analisi delle onde :)
Denota una correzione "piatta" o "piatta scorrevole" di tipo ABC. È segnato post factum.
Ovviamente, per marcare un flat dovremmo usare l'analisi delle onde, perché c'è un'alternanza di pattern e tutti i pattern vengono appresi per confronto. Il famigerato"punto di riferimento" dovrebbe essere sempre presente.
Spero che ora abbiate avuto un'epifania sul cercare castelli in aria e combattere i mulini a vento.
Bene, ci risiamo, Maxim è arrivato e ha iniziato a distribuire quelle magiche... )))
Per quanto riguarda il MO con i rudimenti dell'IA, la mia opinione ora è che si tratta soprattutto di ricerca induttiva, non deduttiva.
Questo è quando l'algoritmo stesso passa attraverso i modelli che soddisfano un certo criterio. Per esempio, la stabilità su nuovi dati, la regolarità. Questo criterio è esterno al modello stesso, cioè censore esterno. La qualità del modello risultante (trovato) dipende dalla scelta del criterio, ma dipende indirettamente dai dati di input :)Quando non c'è confusione nella tua testa, puoi prendere qualsiasi algoritmo MO e torcerlo con piena comprensione, per così dire, di ciò che sta succedendo.
Grazie, ma ne sono ancora lontano, ho ancora bisogno di leggere molto, sto imparando le basi di NS, molte cose nuove, che "non si possono ottenere di prima mano".
nella parte riguardante "l'algoritmo stesso", penso che sia qualche fantasmagoria o utopia a questo livello di materiali di libero accesso sull'IA, ed è improbabile che uno o un piccolo gruppo di persone siano in grado di sviluppare un sistema pienamente funzionante o in rapido adattamento da soli ... Ho scritto prima e scriverò ancora, se i mercati fossero semplici o almeno realisticamente avessero un modello di IA in grado di trarre profitto efficacemente e per lungo tempo, allora google sarebbe il primo a farlo - hanno un'opportunità molto, molto grande.... anche se chissà, forse il grande google sta guidando i mercati ))))
Tutto quello che vedo nella prospettiva di studiare e usare l'IA è o una rapida riconfigurazione del sistema (non solo riqualificazione e ottimizzazione, ma anche selezione dei predittori) o un sistema di previsione semi-automatico.... Tali curve con probabilità sono disegnate da ))))) e queste curve sono utilizzate per prendere una decisione insieme a un utente... o contro l'opinione dell'utente... Di solito non indovino ))))
Sì, ma qual è la fantasmagoria? Una volta in una barra di minuti è realistico riqualificare se il modello è veloce
google è così capitalizzato che non gli importa dei mercati, penso che siano loro il mercato
avevano tendenze di mercato, basate sulle query di ricerca. Ora è stato chiuso o qualcosa del genere.
Sì, l'hanno chiuso. Google finance è un triste spettacolo ora
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
E cos'è la correzione? Anche questa è una nozione soggettiva, perché se non lo fosse ci sarebbero delle regole che aiuterebbero a distinguere una correzione da una tendenza. Chiamiamo quelli di piccola lunghezza un piatto, e quelli di grande lunghezza una tendenza.
Ma poi di nuovo la domanda è cosa sono i movimenti piccoli e grandi, in relazione a ciò che sono piccoli o grandi?
Infatti queste domande danno la risposta al perché i sistemi parametrici e i mo tra questi non funzioneranno mai su dati di mercato non elaborati
================
Ok, questo è tutto il testo, ora veniamo al punto principale, perché ho bisogno di un appartamento? Ho una rete che cerca i livelli pd, sp.
I livelli forti si formano quando il prezzo è in un cosiddetto flat.
l'eurodollaro, 5m, ora
questi sono i livelli
Così, quando il prezzo è in un piatto, questi sono i livelli che vorrei trovare
Cos'è una correzione? È anche una nozione soggettiva, perché se non fosse così avremmo delle regole per distinguere la correzione dal trend, e la correzione spesso si trasforma in un trend e viceversa. Chiamiamo quelli di piccola lunghezza un piatto, e quelli di grande lunghezza una tendenza.
Una correzione non è un impulso. Tutte queste nozioni provengono dall'analisi delle onde. Questa nozione non può essere oggettiva o soggettiva, è oggettiva se definita.
Allora chiamatelo con altre parole - un corridoio, una gamma. Sarebbe più chiaro per tutti.
Sto aspettando, che qualcuno potrebbe raggiungere un risultato con un sacco di parole intelligenti espresse in questo thread, io personalmente non ho bisogno né di codice sorgente o algoritmi, ma il risultato del lavoro in forma di segnale congelato o screenshot per un paio di giorni. Tutto ciò di cui hai bisogno ora è loquace e irrilevante.
A proposito di flat e MO, in effetti l'AI troverà il giusto comportamento probabilistico al momento attuale nel processo di apprendimento se è un flat o un momentum. Quindi non vedo il senso di scrivere algoritmi separati all'interno di MO per determinare la planarità, è inutile.