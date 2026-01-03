Discussione sull’articolo "Come abbonarsi ai segnali di trading" - pagina 116

Sergey Golubev #:

Dipende da quando si è pagato

  • se avete usato la carta bancaria, potrebbe volerci qualche giorno o più - perché si tratta comunque di un pagamento internazionale;
  • se avete pagato utilizzando il vostro conto/bilancio del forum MQL5 allora è quasi immediato.

Potete controllare questo link per l'abbonamento: https://www.mql5.com/it/signals/subscriptions
E se vedete il vostro abbonamento su questo link usate la procedura/istruzioni in questo post su HowTo.

Il pagamento viene effettuato e appare nel saldo, ma quando si clicca su sottoscrizione si ottiene la notifica di sottoscrizione fallita (immagine sotto)
Il brocker è Tickmill metatrader4!
 
Vedete un messaggio di avvertimento rosso nella parte superiore della pagina del vostro profilo "le operazioni finanziarie sono limitate"?

https://www.mql5.com/it/users/yr2

Se sì, dovete contattare il Service Desk per rimuovere questa limitazione dal vostro conto MQL5.

In seguito sarà possibile completare la configurazione dell'abbonamento al segnale o abbonarsi nuovamente, se l'abbonamento precedente è stato cancellato.

 
Può dirmi qual è il problema?
File:
camphoto_959030623.jpeg  3900 kb
 

Come posso scoprire quale broker utilizza un fornitore di segnali?

La tua domanda ha già ricevuto una risposta. Hai ricevuto una risposta alla stessa domanda anche qui. Per favore, smetti di spammare questa domanda.

 
Dd112233 fornitore di segnali?
Nella pagina del fornitore di segnali, sono indicati il broker e il tipo di conto.
 

Il fornitore di segnali può cambiare broker nel corso del tempo da quando hanno iniziato a fare copy trading qui.

 
Un segnale è un derivato di un conto di trading. È tecnicamente impossibile cambiare il conto di trading (o il broker) per un segnale esistente.

Per favore, smettete di postare duplicati persiani dei vostri messaggi. Per favore, usate solo la lingua che corrisponde alla sezione linguistica scelta del sito.


 
Salve. Il mio abbonato non riceve la copia delle operazioni. Riceve le notifiche sulle operazioni aperte e chiuse. Il messaggio è "simbolo non trovato". Si prega di fornire un link a un tutorial su questo argomento, se è disponibile.
 
Evgeniy Govorkov #:
Ciò può essere dovuto al fatto che alcuni simboli non passano la mappatura, ad es.

  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Sergey Golubev #:

Questo può essere dovuto al fatto che alcuni caratteri non passano la mappatura, ad esempio -.

Sì, ho Xauusd+. L'abbonato ha solo Xauusd. Ho ragione a dire che la copia non è possibile in questo caso?
