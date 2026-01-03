Discussione sull’articolo "Come abbonarsi ai segnali di trading" - pagina 115
Ehi... è troppo complicato per me comprare o possedere una copia di Trade qui... il sistema è così difficile da capire per me... per favore aiutatemi
Ciao ragazzi, funziona su mt4 mobile o devo tenerlo sempre sul pc? Se sì, fa autotrading su mt4 mobile?
No, non è possibile sottoscrivere un segnale sull'applicazione MetaTrader mobile. Deve essere presente sull'applicazione MetaTrader desktop, localmente sul vostro computer o in remoto utilizzando un servizio VPS.
Inoltre, non è possibile fare "auto trading" sull'applicazione mobile MetaTrader. Il terminale mobile non può eseguire programmi personalizzati.
qualcuno può mostrare l'articolo "regole per diventare trader di segnale su mql5? grazie in anticipo
https://www.mql5.com/it/signals/rules
è stato addebitato il valore e compare nei pagamenti ma non mi permette di iscrivermi al segnale
Dà l'opzione di iscriversi ma quando provo mi dice questo (immagine sotto)
se potete aiutarmi, vi ringrazio già da ora !
Dipende da quando hai pagato:
Puoi controllare questo link per l'abbonamento: https://www.mql5.com/it/signals/subscriptions
E se vedi il tuo abbonamento su questo link usa la procedura/istruzioni su questo post #1148 su HowTo.