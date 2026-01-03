Discussione sull’articolo "Come abbonarsi ai segnali di trading" - pagina 115

Mazlan Mamat #:
Ehi... è troppo complicato per me comprare o possedere una copia di Trade qui... il sistema è così difficile da capire per me... per favore aiutatemi

Assicuratevi di aver fatto tutto come descritto qui:

Come abbonarsi al segnale MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Ciao ragazzi, funziona su mt4 mobile o devo tenerlo sempre sul pc? Se sì, fa autotrading su mt4 mobile?

 
No, non è possibile sottoscrivere un segnale sull'applicazione MetaTrader mobile. Deve essere presente sull'applicazione MetaTrader desktop, localmente sul vostro computer o in remoto utilizzando un servizio VPS.

Inoltre, non è possibile fare "auto trading" sull'applicazione mobile MetaTrader. Il terminale mobile non può eseguire programmi personalizzati.

 
qualcuno può mostrare l'articolo "regole per diventare trader di segnale su mql5? grazie in anticipo
 
https://www.mql5.com/it/signals/rules

 
MetaQuotes:

Pubblicato il nuovo articolo Come abbonarsi ai segnali di trading:

Autore: MetaQuotes

Il trading funziona automaticamente senza la necessità di essere attivi, solo facendo la connessione e l'autorità

Oppure il mio conto deve essere attivo per copiare ed eseguire le operazioni.


Quando mi iscrivo al segnale e configuro tutto nel mio PC, (quando spengo il mio PC i segnali funzioneranno ancora e il mio conto nel broker sarà sotto l'autorità del segnale, o il PC deve essere attivo e vivo anche il mio conto broker deve essere vivo e attivo e accedere?

Grazie
 
Se si utilizza MQL5 VPS sarà possibile chiudere il PC.


Dopo il pagamento con carta di credito non mi permette di iscrivermi al segnale
è stato addebitato il valore e compare nei pagamenti ma non mi permette di iscrivermi al segnale
Dà l'opzione di iscriversi ma quando provo mi dice questo (immagine sotto)

se potete aiutarmi, vi ringrazio già da ora !
 
Dipende da quando hai pagato:

  • se hai usato la carta di credito, potrebbe volerci qualche giorno o più - perché si tratta comunque di un pagamento internazionale;
  • se hai pagato utilizzando il tuo conto/bilancio del forum MQL5, allora è quasi immediato.

Puoi controllare questo link per l'abbonamento: https://www.mql5.com/it/signals/subscriptions
E se vedi il tuo abbonamento su questo link usa la procedura/istruzioni su questo post su HowTo.

