Indicatori: Awesome Oscillator (AO)
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
È impossibile senza Williams. Il suo Super AO è un vero e proprio indicatore del graal. Contare le onde è molto semplice. Ci sono regole chiare. Bisogna solo seguirle.
Tre sono le principali applicazioni dell'indicatore AO (Awesome Oscillator) nel conteggio delle onde di Elliott.
1. Determinare il picco della 3a onda di qualsiasi ordine su qualsiasi time frame.
2. Per determinare se sono soddisfatte le condizioni minime per l'onda 4 (istogramma che attraversa la linea dello zero dopo il picco della terza onda). 3. Per determinare se c'è un'onda 4. Per determinare se c'è un'onda 4.
3. Determinare se esiste una divergenza tra prezzo e momentum e mostrare quale sia il momentum del mercato.
Determinare il picco dell'onda 3 utilizzando l'AO.
L'onda 3 avrà il picco più alto sull'AO di 100-140 barre.
iTC, 2014.04.21 08:44Trovare la prima onda è abbastanza semplice. Utilizzando l'esempio di acquisto. Dovremmo vedere che il precedente massimo sul lato sinistro del grafico è rotto e l'AO è sopra lo zero. Poi l'AO cambia colore in rosso nella seconda onda e poi il cambiamento di colore in verde "BLU" porta il mercato nella terza onda.
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.Per evitare confusione con la prima onda, devo aggiungere che bisogna guardare le 140 barre precedenti. C'è stato un ciclo a cinque onde prima di questo o no. Se non si riesce a vedere, allora la lateralità è ordinaria e non deve essere scambiata. Quindi non c'è nessuna prima onda.
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
Ecco un esempio della prima e della seconda onda dell'altro giorno. È possibile invertire la seconda onda in sotto-onde di TF più piccole e cercare lo slancio verso l'alto dopo aver raggiunto il livello target. Vedere la Figura 2.
iTC, 2014.04.22 13:38
Avendo un normale indicatore AO, anche senza vedere il grafico si può sapere cosa fare comprare o vendere, guardiamo l'istogramma dell'indicatore. Ecco il markup.
iTC, 2014.04.22 13:38
Ho trovato l'Awsome Oscillator citato nella documentazione su come codificare gli indicatori in diversi punti, ma non pensavo che l'esempio di codice fornisse funzioni facilmente identificabili per la creazione di un indicatore come sarebbe stato ottimale. Ho riscritto questo esempio per fornire un esempio di codifica più strutturato - forse aiuterà altri che sono alle prime armi con la codifica nell'MLQ5 e -- forse i lettori commenteranno e forniranno le loro idee per renderlo un esempio davvero buono. In modo ottimale, gli esempi distribuiti con il terminale dovrebbero essere il migliore dei migliori esempi di stile e funzione del codice.
Non ho visto una vera e propria guida di stile per i programmi mql5, come quella che si trova qui: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. ho notato una serie di preferenze nello stile di codifica di alcuni dei migliori sviluppatori del sito che sono diverse da quella guida, e alcune che sono diverse dalle mie preferenze personali, come
- Le parentesi graffe seguono lo stile più compresso che si traduce in un minor numero di righe di codifica, e con la parentesi graffa direttamente sotto il primo carattere, come ad esempio direttamente sotto la f in un ciclo for.Questo è un bene se questo è lo stile, ma personalmente ritengo che aumenti il tempo necessario all'occhio umano per trovare l'inizio e la fine dei blocchi di codice.
- I nomi delle variabili membro sono preceduti da m I nomi delle variabili membro sono preceduti da m_, mentre nella guida precedente sono preceduti da un trattino basso. Mi piace di più la m_.
- Le enumerazioni sono denominate secondo lo stile di denominazione delle macro e non con una k iniziale: visivamente preferisco lo stile di denominazione delle macro, ma tecnicamente credo che la k iniziale come nel documento di github sia migliore.
Ho aggiunto una variabile last_prev_calculated all'esempio di AO per tenere traccia dell'ultima esecuzione andata a buon fine e l'ho usata come valore di ritorno invece di zero, il che credo comporterà un inutile riavvio completo: è una buona pratica di codice?
C'è una discussione sul forum dedicata allo stile che non ho ancora trovato?
Awesome Oscillator (AO):
L'indicatore Awesome Oscillator (AO) di Bill Williams è una media mobile semplice a 34 periodi, tracciata attraverso i punti centrali delle barre (H+L)/2, che viene sottratta dalla media mobile semplice a 5 periodi, costruita attraverso i punti centrali delle barre (H+L)/2. Ci mostra abbastanza chiaramente cosa sta succedendo al momentum del mercato in questo momento.
Autore: MetaQuotes