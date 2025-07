Informazioni sulle impostazioni di sistema

La maggior parte dei sistemi di trading utilizza l'ottimizzazione per ottenere le impostazioni più stabili.

Sappiamo già che possiamo utilizzare le migliori quotazioni reali direttamente dal broker, senza intermediari, come Dukascopy, come era in MT4.

Dukas consentiva l'utilizzo dei suoi preventivi gratuiti durante i test in MT4.

Ma dobbiamo capire che questo è un broker diverso e le sue quotazioni possono differire in modo significativo da qualsiasi altro broker.

Di solito, gli sviluppatori utilizzano il periodo più lungo possibile per dimostrare la fattibilità della loro strategia, ad esempio 5 anni o addirittura 10 anni.

C'è chi pensa che il mercato non cambi mai, che la strategia non debba mai essere ottimizzata, ma questo non è vero.

Il mercato cambia e molto spesso dipende dalla situazione geopolitica del mondo.

Dopotutto, la maggior parte dei trader sul mercato sono robot che si adattano costantemente al mercato.

Pertanto, non ho mai visto molto utile scegliere un periodo di tempo enorme per l'ottimizzazione e il test.

Forse questo pregiudizio è rimasto con i pionieri di MQL, quando gli sviluppatori hanno utilizzato la Martingale o la Grid.

Questo approccio quando si sceglie un periodo di controllo enorme è valido per Grid o Martingale.

Ma quando non utilizziamo tali strategie, sarà vantaggioso per tutti noi adattarci al mercato ora o negli ultimi 5 anni.

Perché in effetti, tali strategie possono semplicemente far esplodere il tuo deposito, motivo per cui un lungo periodo di test è così necessario per loro.

Ad esempio Chill&Dream ha mostrato buoni risultati negli ultimi 5 anni.

Eventuali test e risultati del passato non possono garantire profitti futuri.

Questa è una previsione per il futuro.

Nell'attuale situazione geopolitica, è abbastanza difficile fare trading sul mercato, perché. c'è un'ansia costante e voci contrastanti sul mercato, sia sulle armi nucleari, sia sulle armi biologiche accanto alla NATO.

Tutto ciò rende il mercato in costante tensione e trambusto.

Puoi anche guardare l'US500, l'indice del dollaro e il DAX40, che ultimamente hanno mostrato volatilità del mercato.

Ciò è collegato all'emergere del coronavirus, o all'Omicron, o alla Brexit o all'Ucraina.

Risultati dei test per gli ultimi più di 5 anni

Qui usiamo il 100% di qualità e citazioni reali