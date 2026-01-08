- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
📈 Live Algo Trading – Public Signal (For Learning & Transparency)
This signal is generated 100% by my own MQL5 Expert Advisor, running live on a real server.
The purpose of this signal is NOT to sell dreams, but to show how professional algo trading actually works — including profits, losses, drawdowns, and risk management, all in public.
🔹 Account Type: ECN
🔹 Broker: RoboForex
🔹 Pair Traded: USDJPY (GBPJPY & XAUUSD may be added later)
🔹 Execution: Fully automated (no manual intervention)
⚠️ Important Warning
-
This signal is NOT recommended for funded accounts
-
Results may not match exactly on non-ECN or different broker conditions
-
Slippage, spread, and execution quality matter
🚫 Please do NOT buy this signal expecting guaranteed profits
This signal is published only for transparency and educational visibility — to demonstrate how an advanced momentum-based algorithm behaves in real market conditions.
📦 What’s Coming Next?
Once performance and stability are proven publicly,
➡️ the Expert Advisor will be released on the MQL5 Market.