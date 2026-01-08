SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Knight Rider
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📈 Live Algo Trading – Public Signal (For Learning & Transparency)

This signal is generated 100% by my own MQL5 Expert Advisor, running live on a real server.
The purpose of this signal is NOT to sell dreams, but to show how professional algo trading actually works — including profits, losses, drawdowns, and risk management, all in public.

🔹 Account Type: ECN
🔹 Broker: RoboForex
🔹 Pair Traded: USDJPY (GBPJPY & XAUUSD may be added later)
🔹 Execution: Fully automated (no manual intervention)

⚠️ Important Warning

  • This signal is NOT recommended for funded accounts

  • Results may not match exactly on non-ECN or different broker conditions

  • Slippage, spread, and execution quality matter

🚫 Please do NOT buy this signal expecting guaranteed profits
This signal is published only for transparency and educational visibility — to demonstrate how an advanced momentum-based algorithm behaves in real market conditions.

📦 What’s Coming Next?
Once performance and stability are proven publicly,
➡️ the Expert Advisor will be released on the MQL5 Market.


Aucun avis
2026.01.08 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire