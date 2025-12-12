SignauxSections
Hai Pina

DSA System

Hai Pina
0 avis
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
11.73 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
11.73 USD (11 730 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (11.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.73 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
33.53%
Charge de dépôt maximale:
2.17%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
11.73 USD
Bénéfice moyen:
11.73 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.23% (2.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.73 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +11.73 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

DSA System (Dual Structure Alignment)

The DSA System is a structure-based trading method that focuses on maintaining strict alignment between the External Structure (directional framework) and the Internal Structure (execution framework).
The directional bias is determined by the External Structure, ensuring every trade follows the dominant structural flow. Entries are only taken when the Internal Structure provides a clean, validated trigger that aligns with the established bias.

The system prioritizes:

  • Directional clarity through External Structure.

  • Precision entries based on Internal Structure confirmation.

  • Avoiding counter-structure trades to reduce noise and false signals.

  • A disciplined, rule-based decision process built on alignment.

DSA ensures trades are executed only when direction and micro-structure are perfectly synchronized, resulting in higher consistency and higher-probability setups


2025.12.12 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.12 13:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 13:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
