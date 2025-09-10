- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|163
|.USTECHCash
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|379
|.USTECHCash
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|.USTECHCash
|-3.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 57
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 20
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 13
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 6
USDJPY Stability Pro Growth est un signal de trading entièrement automatisé, conçu spécialement pour le marché USDJPY. Il combine une configuration technique robuste avec une gestion des risques disciplinée, visant une croissance régulière avec un drawdown limité.
⚙️ Caractéristiques Techniques :
-
Entrées et sorties précises basées sur des mouvements à court terme
-
Durée moyenne de détention : environ 6 heures par trade
-
Pas de martingale, pas de grille – chaque trade est indépendant
-
Stratégie automatisée avec contrôle strict du risque et de la taille des positions
📊 Vue d’ensemble de la Stratégie :
-
Trading ciblé sur USDJPY avec haute efficacité
-
Plus de 85 % de trades gagnants depuis le lancement
-
Facteur de profit : 1.65 – Ratio de Sharpe : 0.21
-
SL/TP clair pour chaque position
-
Croissance mensuelle estimée entre 6 et 8 %
💼 Exigences Recommandées :
-
Capital : à partir de 200 USD
-
Effet de levier : 1:500 recommandé
⚠️ Remarque :
Le signal fonctionne avec des phases calmes et maîtrisées – avec des pics de performance ponctuels. Idéal pour les investisseurs recherchant des résultats constants sans prendre de risques inutiles.
➡️ Abonnez-vous maintenant et suivez un signal stable et géré professionnellement !
We're currently in a phase where no suitable trade setups have appeared. Still, we're fully committed to the strategy and won’t interfere manually. Consistent profits only come by following the strategy 100%. So for now, we wait patiently for the next high-quality entry.
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu
The signal does exactly what you see in the history. For every loss you do need 4 wins to break even. Not a bad signal, I just have better ones I am using.
Profit factor of 0.63 after 1 month. So doesn't even cover the cost.
risk to reward ratios are wrong. Avoid.
hey man I didnt recieved any of your trades, could you tell me what the problem could be?
I've been using the signal for a while now and I'm very satisfied with the results. It generates stable profits consistently. However, it's important to keep in mind that there are additional costs, such as the subscription fee and a VPS, which should be factored into your overall plan. This means you need a certain amount of capital to make it worthwhile. Aside from that, I'm very happy with the support provided by Pitt and the overall performance of the signal.
Acertividad muy alta pero la frecuencia o cantidad de operaciones es muy baja casi 1 por día, ojalá aumenten
good !