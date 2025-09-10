USDJPY Stability Pro Growth est un signal de trading entièrement automatisé, conçu spécialement pour le marché USDJPY. Il combine une configuration technique robuste avec une gestion des risques disciplinée, visant une croissance régulière avec un drawdown limité.

⚙️ Caractéristiques Techniques :

Entrées et sorties précises basées sur des mouvements à court terme

Durée moyenne de détention : environ 6 heures par trade

Pas de martingale, pas de grille – chaque trade est indépendant

Stratégie automatisée avec contrôle strict du risque et de la taille des positions

📊 Vue d’ensemble de la Stratégie :

Trading ciblé sur USDJPY avec haute efficacité

Plus de 85 % de trades gagnants depuis le lancement

Facteur de profit : 1.65 – Ratio de Sharpe : 0.21

SL/TP clair pour chaque position

Croissance mensuelle estimée entre 6 et 8 %

💼 Exigences Recommandées :

Capital : à partir de 200 USD

Effet de levier : 1:500 recommandé

⚠️ Remarque :

Le signal fonctionne avec des phases calmes et maîtrisées – avec des pics de performance ponctuels. Idéal pour les investisseurs recherchant des résultats constants sans prendre de risques inutiles.

➡️ Abonnez-vous maintenant et suivez un signal stable et géré professionnellement !



