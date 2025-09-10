SignauxSections
Pitt Petruschke

USDJPY Stability Pro Growth

Pitt Petruschke
7 avis
Fiabilité
49 semaines
23 / 21K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 141%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
141 (84.93%)
Perte trades:
25 (15.06%)
Meilleure transaction:
40.48 USD
Pire transaction:
-43.63 USD
Bénéfice brut:
1 120.90 USD (28 621 pips)
Perte brute:
-745.49 USD (21 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (116.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.98 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
16.94%
Charge de dépôt maximale:
4.67%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
4.07
Longs trades:
88 (53.01%)
Courts trades:
78 (46.99%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
2.26 USD
Bénéfice moyen:
7.95 USD
Perte moyenne:
-29.82 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-80.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
-4.97%
Prévision annuelle:
-60.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
92.31 USD (14.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.17% (67.86 USD)
Par fonds propres:
8.96% (26.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 163
.USTECHCash 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 379
.USTECHCash -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 11K
.USTECHCash -3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.48 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +116.86 USD
Perte consécutive maximale: -80.22 USD

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 57
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 6
OANDA-Live-1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 10
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 7
Exness-MT5Real11
0.00 × 20
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 13
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 6
97 plus...
USDJPY Stability Pro Growth est un signal de trading entièrement automatisé, conçu spécialement pour le marché USDJPY. Il combine une configuration technique robuste avec une gestion des risques disciplinée, visant une croissance régulière avec un drawdown limité.

⚙️ Caractéristiques Techniques :

  • Entrées et sorties précises basées sur des mouvements à court terme

  • Durée moyenne de détention : environ 6 heures par trade

  • Pas de martingale, pas de grille – chaque trade est indépendant

  • Stratégie automatisée avec contrôle strict du risque et de la taille des positions

📊 Vue d’ensemble de la Stratégie :

  • Trading ciblé sur USDJPY avec haute efficacité

  • Plus de 85 % de trades gagnants depuis le lancement

  • Facteur de profit : 1.65 – Ratio de Sharpe : 0.21

  • SL/TP clair pour chaque position

  • Croissance mensuelle estimée entre 6 et 8 %

💼 Exigences Recommandées :

  • Capital : à partir de 200 USD

  • Effet de levier : 1:500 recommandé

⚠️ Remarque :
Le signal fonctionne avec des phases calmes et maîtrisées – avec des pics de performance ponctuels. Idéal pour les investisseurs recherchant des résultats constants sans prendre de risques inutiles.

➡️ Abonnez-vous maintenant et suivez un signal stable et géré professionnellement !


Note moyenne:
Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.09.10 01:18 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

jmeldrum
462
jmeldrum 2025.08.28 17:39 
 

The signal does exactly what you see in the history. For every loss you do need 4 wins to break even. Not a bad signal, I just have better ones I am using.

pauldodman
54
pauldodman 2025.08.28 10:31 
 

Profit factor of 0.63 after 1 month. So doesn't even cover the cost.

risk to reward ratios are wrong. Avoid.

soroosh_no13
29
soroosh_no13 2025.08.26 07:37 
 

hey man I didnt recieved any of your trades, could you tell me what the problem could be?

Yassine Mouhssine
183
Yassine Mouhssine 2025.07.25 08:52  (modifié 2025.07.25 10:22) 
 

I've been using the signal for a while now and I'm very satisfied with the results. It generates stable profits consistently. However, it's important to keep in mind that there are additional costs, such as the subscription fee and a VPS, which should be factored into your overall plan. This means you need a certain amount of capital to make it worthwhile. Aside from that, I'm very happy with the support provided by Pitt and the overall performance of the signal.

AdelRobled
31
AdelRobled 2025.07.16 12:20 
 

Acertividad muy alta pero la frecuencia o cantidad de operaciones es muy baja casi 1 por día, ojalá aumenten

Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.05.12 10:39 
 

good !

