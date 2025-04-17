SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Wolo
MIKHAIL VINOGRADOV

Wolo

MIKHAIL VINOGRADOV
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
997
Bénéfice trades:
592 (59.37%)
Perte trades:
405 (40.62%)
Meilleure transaction:
217.09 USD
Pire transaction:
-275.93 USD
Bénéfice brut:
7 256.44 USD (931 327 pips)
Perte brute:
-5 913.59 USD (825 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (14.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
604.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
21.18%
Charge de dépôt maximale:
26.59%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
490 (49.15%)
Courts trades:
507 (50.85%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
12.26 USD
Perte moyenne:
-14.60 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-465.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
9.82%
Prévision annuelle:
119.11%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
320.37 USD
Maximal:
800.15 USD (81.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.23% (798.18 USD)
Par fonds propres:
19.13% (99.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 569
GBPUSD 178
EURUSD 93
GBPJPY 27
AUDJPY 22
EURJPY 20
EURGBP 20
EURAUD 12
USDJPY 11
EURCAD 10
EURNZD 9
NZDUSD 8
AUDCAD 8
.DE40Cash 4
AUDUSD 4
USDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -478
EURUSD 406
GBPJPY 9
AUDJPY -3
EURJPY -3
EURGBP 0
EURAUD 3
USDJPY 10
EURCAD 1
EURNZD 5
NZDUSD -2
AUDCAD 0
.DE40Cash -10
AUDUSD -1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 105K
GBPUSD -1.3K
EURUSD 2.8K
GBPJPY -141
AUDJPY -395
EURJPY -269
EURGBP 22
EURAUD 482
USDJPY 346
EURCAD 166
EURNZD 256
NZDUSD -195
AUDCAD 60
.DE40Cash -505
AUDUSD -139
USDCAD 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.09 USD
Pire transaction: -276 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +14.37 USD
Perte consécutive maximale: -2.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.43 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 638
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 1771
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
55 plus...
Works on the basis of the "Wolo Scalping" advisor
Aucun avis
2025.08.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 11:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.