- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
592 (59.37%)
Loss Trade:
405 (40.62%)
Best Trade:
217.09 USD
Worst Trade:
-275.93 USD
Profitto lordo:
7 256.44 USD (931 327 pips)
Perdita lorda:
-5 913.59 USD (825 034 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
21.18%
Massimo carico di deposito:
26.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
490 (49.15%)
Short Trade:
507 (50.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
12.26 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.86 USD (5)
Crescita mensile:
9.75%
Previsione annuale:
118.32%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.37 USD
Massimale:
800.15 USD (81.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.23% (798.18 USD)
Per equità:
19.13% (99.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|569
|GBPUSD
|178
|EURUSD
|93
|GBPJPY
|27
|AUDJPY
|22
|EURJPY
|20
|EURGBP
|20
|EURAUD
|12
|USDJPY
|11
|EURCAD
|10
|EURNZD
|9
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|8
|.DE40Cash
|4
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-478
|EURUSD
|406
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|-3
|EURJPY
|-3
|EURGBP
|0
|EURAUD
|3
|USDJPY
|10
|EURCAD
|1
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|-2
|AUDCAD
|0
|.DE40Cash
|-10
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|105K
|GBPUSD
|-1.3K
|EURUSD
|2.8K
|GBPJPY
|-141
|AUDJPY
|-395
|EURJPY
|-269
|EURGBP
|22
|EURAUD
|482
|USDJPY
|346
|EURCAD
|166
|EURNZD
|256
|NZDUSD
|-195
|AUDCAD
|60
|.DE40Cash
|-505
|AUDUSD
|-139
|USDCAD
|82
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +217.09 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICTrading-MT5-4
|0.43 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.53 × 19
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 21
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 443
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 638
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.62 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|1.87 × 1771
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
55 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Works on the basis of the "Wolo Scalping" advisor
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
24%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
31%
997
59%
21%
1.22
1.35
USD
USD
21%
1:300