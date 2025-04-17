SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Wolo
MIKHAIL VINOGRADOV

Wolo

MIKHAIL VINOGRADOV
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
592 (59.37%)
Loss Trade:
405 (40.62%)
Best Trade:
217.09 USD
Worst Trade:
-275.93 USD
Profitto lordo:
7 256.44 USD (931 327 pips)
Perdita lorda:
-5 913.59 USD (825 034 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
21.18%
Massimo carico di deposito:
26.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
490 (49.15%)
Short Trade:
507 (50.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
12.26 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.86 USD (5)
Crescita mensile:
9.75%
Previsione annuale:
118.32%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.37 USD
Massimale:
800.15 USD (81.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.23% (798.18 USD)
Per equità:
19.13% (99.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 569
GBPUSD 178
EURUSD 93
GBPJPY 27
AUDJPY 22
EURJPY 20
EURGBP 20
EURAUD 12
USDJPY 11
EURCAD 10
EURNZD 9
NZDUSD 8
AUDCAD 8
.DE40Cash 4
AUDUSD 4
USDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -478
EURUSD 406
GBPJPY 9
AUDJPY -3
EURJPY -3
EURGBP 0
EURAUD 3
USDJPY 10
EURCAD 1
EURNZD 5
NZDUSD -2
AUDCAD 0
.DE40Cash -10
AUDUSD -1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 105K
GBPUSD -1.3K
EURUSD 2.8K
GBPJPY -141
AUDJPY -395
EURJPY -269
EURGBP 22
EURAUD 482
USDJPY 346
EURCAD 166
EURNZD 256
NZDUSD -195
AUDCAD 60
.DE40Cash -505
AUDUSD -139
USDCAD 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.09 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.43 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 638
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 1771
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
55 più
Works on the basis of the "Wolo Scalping" advisor
Non ci sono recensioni
2025.08.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 11:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
