SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Wolo
MIKHAIL VINOGRADOV

Wolo

MIKHAIL VINOGRADOV
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
592 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
405 (40.62%)
En iyi işlem:
217.09 USD
En kötü işlem:
-275.93 USD
Brüt kâr:
7 256.44 USD (931 327 pips)
Brüt zarar:
-5 913.59 USD (825 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (14.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.37 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
21.18%
Maks. mevduat yükü:
26.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
490 (49.15%)
Satış işlemleri:
507 (50.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
12.26 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-465.86 USD (5)
Aylık büyüme:
9.86%
Yıllık tahmin:
119.61%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
320.37 USD
Maksimum:
800.15 USD (81.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.23% (798.18 USD)
Varlığa göre:
19.13% (99.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 569
GBPUSD 178
EURUSD 93
GBPJPY 27
AUDJPY 22
EURJPY 20
EURGBP 20
EURAUD 12
USDJPY 11
EURCAD 10
EURNZD 9
NZDUSD 8
AUDCAD 8
.DE40Cash 4
AUDUSD 4
USDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -478
EURUSD 406
GBPJPY 9
AUDJPY -3
EURJPY -3
EURGBP 0
EURAUD 3
USDJPY 10
EURCAD 1
EURNZD 5
NZDUSD -2
AUDCAD 0
.DE40Cash -10
AUDUSD -1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 105K
GBPUSD -1.3K
EURUSD 2.8K
GBPJPY -141
AUDJPY -395
EURJPY -269
EURGBP 22
EURAUD 482
USDJPY 346
EURCAD 166
EURNZD 256
NZDUSD -195
AUDCAD 60
.DE40Cash -505
AUDUSD -139
USDCAD 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.09 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICTrading-MT5-4
0.43 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.53 × 19
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 638
ICMarketsEU-MT5-5
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 1771
Alpari-MT5
1.93 × 46
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
55 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Works on the basis of the "Wolo Scalping" advisor
İnceleme yok
2025.08.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 11:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.9% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.17 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.17 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wolo
Ayda 40 USD
24%
0
0
USD
12K
USD
25
31%
997
59%
21%
1.22
1.35
USD
21%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.