Devises / MGRM
MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.84 USD 0.07 (1.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MGRM a changé de 1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.75 et à un maximum de 5.89.
Suivez la dynamique Monogram Orthopaedics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MGRM Nouvelles
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- Monogram Technologies provides FAQs to shareholders regarding proposed acquisition
- Zimmer Biomet Q2 Preview: Combining Monogram Autonomous Robotics With ROSA (NYSE:ZBH)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- ZBH Stock Set to Benefit From New Monogram Technologies Buyout Deal
- Monogram Technologies ends Mount Sinai license, issues preferred stock in $4 million settlement
- Zimmer Biomet Bets Big On Robotic Future With Monogram Deal - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM), Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH)
- Monogram Technologies stock soars after Zimmer Biomet acquisition deal
- Zimmer Biomet to acquire Monogram Technologies for $177 million
- Monogram Technologies announces mandatory conversion of Series D preferred stock
- Monogram Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- EXCLUSIVE: FDA Approves Monogram Technologies' mBôs TKA System For Knee Surgery - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM)
- Monogram Technologies Inc. (MGRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
5.75 5.89
Range Annuel
1.92 6.02
- Clôture Précédente
- 5.77
- Ouverture
- 5.75
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- Plus Bas
- 5.75
- Plus Haut
- 5.89
- Volume
- 362
- Changement quotidien
- 1.21%
- Changement Mensuel
- 1.21%
- Changement à 6 Mois
- 104.91%
- Changement Annuel
- 124.62%
20 septembre, samedi