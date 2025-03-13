Währungen / MGRM
MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.82 USD 0.05 (0.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGRM hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.75 bis zu einem Hoch von 5.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monogram Orthopaedics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRM News
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- Monogram Technologies provides FAQs to shareholders regarding proposed acquisition
- Zimmer Biomet Q2 Preview: Combining Monogram Autonomous Robotics With ROSA (NYSE:ZBH)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- ZBH Stock Set to Benefit From New Monogram Technologies Buyout Deal
- Monogram Technologies ends Mount Sinai license, issues preferred stock in $4 million settlement
- Zimmer Biomet Bets Big On Robotic Future With Monogram Deal - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM), Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH)
- Monogram Technologies stock soars after Zimmer Biomet acquisition deal
- Zimmer Biomet to acquire Monogram Technologies for $177 million
- Monogram Technologies announces mandatory conversion of Series D preferred stock
- Monogram Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- EXCLUSIVE: FDA Approves Monogram Technologies' mBôs TKA System For Knee Surgery - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM)
- Monogram Technologies Inc. (MGRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.75 5.84
Jahresspanne
1.92 6.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.77
- Eröffnung
- 5.75
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Tief
- 5.75
- Hoch
- 5.84
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 104.21%
- Jahresänderung
- 123.85%
