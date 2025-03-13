货币 / MGRM
MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.80 USD 0.01 (0.17%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MGRM汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点5.72和高点5.87进行交易。
关注Monogram Orthopaedics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MGRM新闻
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- Monogram Technologies provides FAQs to shareholders regarding proposed acquisition
- Zimmer Biomet Q2 Preview: Combining Monogram Autonomous Robotics With ROSA (NYSE:ZBH)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- ZBH Stock Set to Benefit From New Monogram Technologies Buyout Deal
- Monogram Technologies ends Mount Sinai license, issues preferred stock in $4 million settlement
- Zimmer Biomet Bets Big On Robotic Future With Monogram Deal - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM), Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH)
- Monogram Technologies stock soars after Zimmer Biomet acquisition deal
- Zimmer Biomet to acquire Monogram Technologies for $177 million
- Monogram Technologies announces mandatory conversion of Series D preferred stock
- Monogram Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- EXCLUSIVE: FDA Approves Monogram Technologies' mBôs TKA System For Knee Surgery - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM)
- Monogram Technologies Inc. (MGRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.72 5.87
年范围
1.92 6.02
- 前一天收盘价
- 5.79
- 开盘价
- 5.77
- 卖价
- 5.80
- 买价
- 6.10
- 最低价
- 5.72
- 最高价
- 5.87
- 交易量
- 173
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- 103.51%
- 年变化
- 123.08%
