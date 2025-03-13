Валюты / MGRM
MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.79 USD 0.04 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGRM за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.70, а максимальная — 5.83.
Следите за динамикой Monogram Orthopaedics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MGRM
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- Monogram Technologies provides FAQs to shareholders regarding proposed acquisition
- Zimmer Biomet Q2 Preview: Combining Monogram Autonomous Robotics With ROSA (NYSE:ZBH)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- ZBH Stock Set to Benefit From New Monogram Technologies Buyout Deal
- Monogram Technologies ends Mount Sinai license, issues preferred stock in $4 million settlement
- Zimmer Biomet Bets Big On Robotic Future With Monogram Deal - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM), Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH)
- Monogram Technologies stock soars after Zimmer Biomet acquisition deal
- Zimmer Biomet to acquire Monogram Technologies for $177 million
- Monogram Technologies announces mandatory conversion of Series D preferred stock
- Monogram Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- EXCLUSIVE: FDA Approves Monogram Technologies' mBôs TKA System For Knee Surgery - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM)
- Monogram Technologies Inc. (MGRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.70 5.83
Годовой диапазон
1.92 6.02
- Предыдущее закрытие
- 5.75
- Open
- 5.74
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Low
- 5.70
- High
- 5.83
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 103.16%
- Годовое изменение
- 122.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.