MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.80 USD 0.03 (0.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGRM para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.72 e o mais alto foi 5.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Monogram Orthopaedics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.72 5.85
Faixa anual
1.92 6.02
- Fechamento anterior
- 5.77
- Open
- 5.79
- Bid
- 5.80
- Ask
- 6.10
- Low
- 5.72
- High
- 5.85
- Volume
- 143
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 0.52%
- Mudança de 6 meses
- 103.51%
- Mudança anual
- 123.08%
