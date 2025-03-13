통화 / MGRM
MGRM: Monogram Orthopaedics Inc
5.84 USD 0.07 (1.21%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGRM 환율이 오늘 1.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.75이고 고가는 5.89이었습니다.
Monogram Orthopaedics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MGRM News
- Monogram Technologies and Zimmer Biomet resubmit merger filing for FTC review
- Monogram Technologies amends merger agreement with Zimmer Biomet Holdings
- Monogram Technologies provides FAQs to shareholders regarding proposed acquisition
- Zimmer Biomet Q2 Preview: Combining Monogram Autonomous Robotics With ROSA (NYSE:ZBH)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- ZBH Stock Set to Benefit From New Monogram Technologies Buyout Deal
- Monogram Technologies ends Mount Sinai license, issues preferred stock in $4 million settlement
- Zimmer Biomet Bets Big On Robotic Future With Monogram Deal - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM), Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH)
- Monogram Technologies stock soars after Zimmer Biomet acquisition deal
- Zimmer Biomet to acquire Monogram Technologies for $177 million
- Monogram Technologies announces mandatory conversion of Series D preferred stock
- Monogram Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- EXCLUSIVE: FDA Approves Monogram Technologies' mBôs TKA System For Knee Surgery - Monogram Technologies (NASDAQ:MGRM)
- Monogram Technologies Inc. (MGRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
5.75 5.89
년간 변동
1.92 6.02
- 이전 종가
- 5.77
- 시가
- 5.75
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- 저가
- 5.75
- 고가
- 5.89
- 볼륨
- 362
- 일일 변동
- 1.21%
- 월 변동
- 1.21%
- 6개월 변동
- 104.91%
- 년간 변동율
- 124.62%
20 9월, 토요일