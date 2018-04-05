<!doctype html>





<html lang="fr">





<head>





<meta charset="utf-8"/>





<title>OLUBOT SmartFlow EA — Description du produit</title>





<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/>





<style>





body{font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#0e1726; line-height:1.45; background:#fff; padding:16px;}





.container{max-width:820px; margin:0 auto;}





h1{font-size:22px; margin:6px 0 10px; color:#0b3b6f;}





h2{font-size:18px; margin:14px 0 8px; color:#0b3b6f;}





p{margin:8px 0;}





.lead{font-size:15px;}





.metrics{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin:10px 0 16px;}





.metric{background:#f7fbff;border:1px solid #e6f0fb;padding:10px 12px;border-radius:8px;min-width:140px;}





.metric strong{display:block;font-size:16px;color:#05366b;}





ul{margin:8px 0 12px 20px;}





.badge-list{display:flex;flex-wrap:wrap; gap:10px; margin:10px 0;}





.badge{background:#081e3a;color:#fff;padding:6px 10px;border-radius:6px;font-weight:600;}





.cta{margin-top:18px;padding:12px;background:linear-gradient(90deg,#0b63d6,#0066b3);color:#fff;border-radius:8px;text-align:center;font-weight:700;}





.small{font-size:13px;color:#556;}





table{border-collapse:collapse;width:100%;margin:8px 0;}





td,th{padding:8px;border:1px solid #eee;text-align:left;font-size:14px;}





</style>





</head>





<body>





<div class="container">





<h1>📌 Description du produit – OLUBOT SmartFlow EA</h1>





<h2>🚀 Présentation de OLUBOT SmartFlow EA</h2>





<p class="lead">

<strong>OLUBOT SmartFlow EA</strong> est un système de trading automatisé de niveau professionnel conçu pour les traders qui exigent précision, discipline et cohérence à long terme. Il ne surtrade pas, il ne joue pas — il exécute uniquement des configurations à haute probabilité dans des conditions de risque maîtrisé.

</p>





<p>

Contrairement aux robots bon marché qui reposent sur des tactiques risquées, OLUBOT SmartFlow EA est conçu avec la <strong>protection du capital en priorité</strong> et le profit en second — vous offrant un outil fiable pour une croissance stable de votre compte.

</p>





<h2>📊 Résultats de backtest vérifiés<br/><small class="small">(EURUSD M15 – janvier à octobre 2025)</small></h2>





<div class="metrics" aria-hidden="true">

<div class="metric"><strong>Profit net</strong><span>+$8,901.04 (à partir de $1,000)</span></div>

<div class="metric"><strong>Facteur de profit</strong><span>55.88</span></div>

<div class="metric"><strong>Ratio de Sharpe</strong><span>6.82</span></div>

<div class="metric"><strong>Drawdown maximum</strong><span>3.02% (solde)</span></div>

<div class="metric"><strong>Taux de réussite</strong><span>81.8%</span></div>

<div class="metric"><strong>Plus grand profit</strong><span>$2,274.47</span></div>

<div class="metric"><strong>Plus grande perte</strong><span>-$48.35</span></div>

<div class="metric"><strong>Gains consécutifs</strong><span>5 ($7,244)</span></div>

</div>





<p class="small"><strong>Note :</strong> Les résultats affichés sont basés sur un backtest vérifié avec une qualité de modélisation de 100 %. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs — testez toujours sur un compte démo d'abord.</p>





<h2>⚡ Avantages clés</h2>





<ul>

<li><strong>Protection du capital intégrée</strong> — limites quotidiennes de drawdown et contrôles du risque par transaction.</li>

<li><strong>Gestion intelligente des trades</strong> — breakeven automatique, stop suiveur et sorties dynamiques.</li>

<li><strong>Croissance constante</strong> — facteur de profit extrêmement élevé avec une exposition minimale au risque.</li>

<li><strong>Prêt à l’emploi</strong> — paramètres par défaut optimisés, entrées minimales, configuration facile pour une utilisation immédiate.</li>

<li><strong>Pas de Martingale. Pas de grille. Pas de moyenne dangereuse.</strong></li>

</ul>





<h2>⚙️ Utilisation recommandée</h2>





<table>

<tr><th>Symbole</th><td>EURUSD</td></tr>

<tr><th>Période</th><td>M15</td></tr>

<tr><th>Dépôt</th><td>$1,000+</td></tr>

<tr><th>Effet de levier</th><td>1:100 ou supérieur</td></tr>

<tr><th>Risque par transaction</th><td>10–15% (configurable)</td></tr>

<tr><th>Meilleures sessions</th><td>Heures de forte liquidité (chevauchement Londres / New York)</td></tr>

</table>





<h2>🎯 Pourquoi les traders choisissent OLUBOT SmartFlow EA</h2>





<ul>

<li>Performance ajustée au risque de premier ordre</li>

<li>Drawdown extrêmement faible par rapport aux rendements</li>

<li>Conçu pour une croissance du capital à long terme</li>

<li>Testé avec une qualité de modélisation stricte</li>

<li>Conçu pour les traders sérieux — pas pour le jeu</li>

</ul>





<h2>💰 Tarification et accès</h2>





<p>

<strong>Licence à vie :</strong> <span class="badge">$399</span><br/>

<strong>Locations :</strong> 1 mois ($79), 3 mois ($149), 6 mois ($229)

</p>





<p class="small">Une seule transaction peut rembourser le coût — le reste est une croissance pure.</p>





<div class="cta">✅ Obtenez votre copie aujourd’hui pour <strong>$399</strong> — commencez à trader avec confiance</div>





<h2 class="small" style="margin-top:18px;">✅ Conclusion</h2>





<p class="small">

OLUBOT SmartFlow EA n’est pas juste un autre robot de trading. C’est un outil d’investissement professionnel qui offre cohérence, protection du capital et rendements de premier ordre. Tradez avec discipline — tradez avec OLUBOT SmartFlow EA.

</p>





</div>





</body>





</html>