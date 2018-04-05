Olubot SmartFlow EA

    <h1>📌 Description du produit – OLUBOT SmartFlow EA</h1>

    <h2>🚀 Présentation de OLUBOT SmartFlow EA</h2>

    <p class="lead">
      <strong>OLUBOT SmartFlow EA</strong> est un système de trading automatisé de niveau professionnel conçu pour les traders qui exigent précision, discipline et cohérence à long terme. Il ne surtrade pas, il ne joue pas — il exécute uniquement des configurations à haute probabilité dans des conditions de risque maîtrisé.
    </p>

    <p>
      Contrairement aux robots bon marché qui reposent sur des tactiques risquées, OLUBOT SmartFlow EA est conçu avec la <strong>protection du capital en priorité</strong> et le profit en second — vous offrant un outil fiable pour une croissance stable de votre compte.
    </p>

    <h2>📊 Résultats de backtest vérifiés<br/><small class="small">(EURUSD M15 – janvier à octobre 2025)</small></h2>

    <div class="metrics" aria-hidden="true">
      <div class="metric"><strong>Profit net</strong><span>+$8,901.04 (à partir de $1,000)</span></div>
      <div class="metric"><strong>Facteur de profit</strong><span>55.88</span></div>
      <div class="metric"><strong>Ratio de Sharpe</strong><span>6.82</span></div>
      <div class="metric"><strong>Drawdown maximum</strong><span>3.02% (solde)</span></div>
      <div class="metric"><strong>Taux de réussite</strong><span>81.8%</span></div>
      <div class="metric"><strong>Plus grand profit</strong><span>$2,274.47</span></div>
      <div class="metric"><strong>Plus grande perte</strong><span>-$48.35</span></div>
      <div class="metric"><strong>Gains consécutifs</strong><span>5 ($7,244)</span></div>
    </div>

    <p class="small"><strong>Note :</strong> Les résultats affichés sont basés sur un backtest vérifié avec une qualité de modélisation de 100 %. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs — testez toujours sur un compte démo d'abord.</p>

    <h2>⚡ Avantages clés</h2>

    <ul>
      <li><strong>Protection du capital intégrée</strong> — limites quotidiennes de drawdown et contrôles du risque par transaction.</li>
      <li><strong>Gestion intelligente des trades</strong> — breakeven automatique, stop suiveur et sorties dynamiques.</li>
      <li><strong>Croissance constante</strong> — facteur de profit extrêmement élevé avec une exposition minimale au risque.</li>
      <li><strong>Prêt à l’emploi</strong> — paramètres par défaut optimisés, entrées minimales, configuration facile pour une utilisation immédiate.</li>
      <li><strong>Pas de Martingale. Pas de grille. Pas de moyenne dangereuse.</strong></li>
    </ul>

    <h2>⚙️ Utilisation recommandée</h2>

    <table>
      <tr><th>Symbole</th><td>EURUSD</td></tr>
      <tr><th>Période</th><td>M15</td></tr>
      <tr><th>Dépôt</th><td>$1,000+</td></tr>
      <tr><th>Effet de levier</th><td>1:100 ou supérieur</td></tr>
      <tr><th>Risque par transaction</th><td>10–15% (configurable)</td></tr>
      <tr><th>Meilleures sessions</th><td>Heures de forte liquidité (chevauchement Londres / New York)</td></tr>
    </table>

    <h2>🎯 Pourquoi les traders choisissent OLUBOT SmartFlow EA</h2>

    <ul>
      <li>Performance ajustée au risque de premier ordre</li>
      <li>Drawdown extrêmement faible par rapport aux rendements</li>
      <li>Conçu pour une croissance du capital à long terme</li>
      <li>Testé avec une qualité de modélisation stricte</li>
      <li>Conçu pour les traders sérieux — pas pour le jeu</li>
    </ul>

    <h2>💰 Tarification et accès</h2>

    <p>
      <strong>Licence à vie :</strong> <span class="badge">$399</span><br/>
      <strong>Locations :</strong> 1 mois ($79), 3 mois ($149), 6 mois ($229)
    </p>

    <p class="small">Une seule transaction peut rembourser le coût — le reste est une croissance pure.</p>

    <div class="cta">✅ Obtenez votre copie aujourd’hui pour <strong>$399</strong> — commencez à trader avec confiance</div>

    <h2 class="small" style="margin-top:18px;">✅ Conclusion</h2>

    <p class="small">
      OLUBOT SmartFlow EA n’est pas juste un autre robot de trading. C’est un outil d’investissement professionnel qui offre cohérence, protection du capital et rendements de premier ordre. Tradez avec discipline — tradez avec OLUBOT SmartFlow EA.
    </p>

  </div>

</body>

</html>
