Chapitre 1 : Introduction

L’AI-Trend Oscillator est un indicateur polyvalent et puissant conçu pour aider les traders à identifier les tendances du marché, les retournements et le momentum. Cet indicateur utilise des calculs complexes et des techniques de lissage afin de fournir des signaux exploitables. L’AI-Trend Oscillator peut être utilisé pour le trading intraday, swing ou de position, ce qui le rend adapté à diverses conditions de marché et styles de trading.

Chapitre 2 : Aperçu des Calculs

L’AI-Trend Oscillator repose sur une combinaison de :

Force de la Tendance : calculée à l’aide d’une somme pondérée des écarts de prix sur des périodes courtes et longues.

Lignes Bull et Bear : dérivées du prix typique et lissées grâce à une EMA afin de mettre en évidence les tendances sous-jacentes du marché.

Lignes de Signal : le croisement des lignes de tendance et des EMA identifie les points potentiels d’entrée et de sortie.

Éléments Clés :

Prix Typique : moyenne des prix d’ouverture, haut, bas et clôture.

Plus Bas et Plus Haut : identifiés sur des périodes spécifiques pour normaliser les valeurs de l’oscillateur.

Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) : techniques de lissage pour réduire le bruit et améliorer la clarté de la tendance.

Niveaux Seuils : niveaux critiques (ex. 25, 75) utilisés pour identifier les conditions de survente et de surachat.

Chapitre 3 : Visualisation de l’Oscillateur

L’AI-Trend Oscillator trace deux composants principaux :

Lignes Bull et Bear : représentent les tendances à court et long terme.

Croisements EMA : mettent en évidence les changements de momentum du marché.

Largeur et Couleur des Bougies :

Bougies Jaunes : indiquent une phase haussière de la tendance à court terme.

Bougies Fuchsia : indiquent une phase baissière de la tendance à court terme.

Bougies Vertes : signalent une tendance haussière à long terme.

Bougies Rouges : signalent une tendance baissière à long terme.

NB : la largeur des bougies de l’oscillateur reflète la force de la tendance ; des bougies plus larges indiquent des tendances plus fortes.

Chapitre 4 : Génération de Signaux

Signaux d’Entrée :

Signal d’Achat Rapide : se produit lorsque (dans la prochaine version) : La tendance à court terme passe de baissière (fuchsia) à haussière (jaune). La ligne bull de court terme est inférieure à 40. La ligne bull de long terme est supérieure à 50. Les signaux d’accumulation/distribution sont positifs.

Signal de Vente Rapide : se produit lorsque (dans la prochaine version) : La tendance à court terme passe de haussière (jaune) à baissière (fuchsia). La ligne bull de court terme est supérieure à 60. La ligne bull de long terme est inférieure à 45. Les signaux d’accumulation/distribution sont négatifs.



Signaux de Sortie :

Super Sortie Long / Entrée Short : déclenchée lorsque : Les tendances à court et long terme indiquent des conditions de surachat (ligne bull > 75). Un croisement à la baisse se produit entre la tendance et la ligne bull.

Super Sortie Short / Entrée Long : déclenchée lorsque : Les tendances à court et long terme indiquent des conditions de survente (ligne bull < 25). Un croisement haussier se produit entre la tendance et la ligne bull.



Chapitre 5 : Stratégies de Trading

Suivi de Tendance :

Identifier la Tendance : Utiliser la couleur et la pente des bougies de l’oscillateur.

Les bougies vertes et jaunes indiquent une tendance haussière ; les bougies rouges et fuchsias indiquent une tendance baissière. Entrer en Position : Rechercher des signaux rapides d’achat dans une tendance haussière et des signaux rapides de vente dans une tendance baissière. Sortir de Position : Utiliser les super signaux de sortie pour clôturer les positions.

Trading en Range :

Identifier les Ranges : Observer les lignes bull et bear osciller entre 25 et 75. Entrer en Position : Acheter près des conditions de survente (ligne bull < 25).

Vendre près des conditions de surachat (ligne bull > 75).

Trading sur Divergences :

Identifier une Divergence : Comparer l’oscillateur avec l’action du prix. Entrer en Position : Acheter lorsque le prix fait un plus bas inférieur mais que l’oscillateur fait un plus bas supérieur.

Vendre lorsque le prix fait un plus haut supérieur mais que l’oscillateur fait un plus haut inférieur.

Exemple d’Utilisation :

Pour le trading intraday, régler l’oscillateur sur des périodes plus courtes afin d’obtenir des signaux plus rapides.

Pour le swing trading, utiliser des périodes plus longues afin de réduire le bruit et capturer des tendances plus larges.

Chapitre 8 : Avertissement

L’AI-Trend Oscillator est un outil d’aide à la décision de trading et ne garantit pas de bénéfices. Il doit toujours être combiné avec une gestion des risques et d’autres techniques d’analyse afin d’assurer une stratégie de trading complète.