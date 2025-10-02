AI Trend Oscillator
- Indicateurs
- Splirus
- Version: 2.30
- Activations: 5
Chapitre 1 : Introduction
L’AI-Trend Oscillator est un indicateur polyvalent et puissant conçu pour aider les traders à identifier les tendances du marché, les retournements et le momentum. Cet indicateur utilise des calculs complexes et des techniques de lissage afin de fournir des signaux exploitables. L’AI-Trend Oscillator peut être utilisé pour le trading intraday, swing ou de position, ce qui le rend adapté à diverses conditions de marché et styles de trading.
Chapitre 2 : Aperçu des Calculs
L’AI-Trend Oscillator repose sur une combinaison de :
Force de la Tendance : calculée à l’aide d’une somme pondérée des écarts de prix sur des périodes courtes et longues.
Lignes Bull et Bear : dérivées du prix typique et lissées grâce à une EMA afin de mettre en évidence les tendances sous-jacentes du marché.
Lignes de Signal : le croisement des lignes de tendance et des EMA identifie les points potentiels d’entrée et de sortie.
Éléments Clés :
-
Prix Typique : moyenne des prix d’ouverture, haut, bas et clôture.
-
Plus Bas et Plus Haut : identifiés sur des périodes spécifiques pour normaliser les valeurs de l’oscillateur.
-
Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) : techniques de lissage pour réduire le bruit et améliorer la clarté de la tendance.
-
Niveaux Seuils : niveaux critiques (ex. 25, 75) utilisés pour identifier les conditions de survente et de surachat.
Chapitre 3 : Visualisation de l’Oscillateur
L’AI-Trend Oscillator trace deux composants principaux :
Lignes Bull et Bear : représentent les tendances à court et long terme.
Croisements EMA : mettent en évidence les changements de momentum du marché.
Largeur et Couleur des Bougies :
-
Bougies Jaunes : indiquent une phase haussière de la tendance à court terme.
-
Bougies Fuchsia : indiquent une phase baissière de la tendance à court terme.
-
Bougies Vertes : signalent une tendance haussière à long terme.
-
Bougies Rouges : signalent une tendance baissière à long terme.
NB : la largeur des bougies de l’oscillateur reflète la force de la tendance ; des bougies plus larges indiquent des tendances plus fortes.
Chapitre 4 : Génération de Signaux
Signaux d’Entrée :
-
Signal d’Achat Rapide : se produit lorsque (dans la prochaine version) :
-
La tendance à court terme passe de baissière (fuchsia) à haussière (jaune).
-
La ligne bull de court terme est inférieure à 40.
-
La ligne bull de long terme est supérieure à 50.
-
Les signaux d’accumulation/distribution sont positifs.
-
-
Signal de Vente Rapide : se produit lorsque (dans la prochaine version) :
-
La tendance à court terme passe de haussière (jaune) à baissière (fuchsia).
-
La ligne bull de court terme est supérieure à 60.
-
La ligne bull de long terme est inférieure à 45.
-
Les signaux d’accumulation/distribution sont négatifs.
-
Signaux de Sortie :
-
Super Sortie Long / Entrée Short : déclenchée lorsque :
-
Les tendances à court et long terme indiquent des conditions de surachat (ligne bull > 75).
-
Un croisement à la baisse se produit entre la tendance et la ligne bull.
-
-
Super Sortie Short / Entrée Long : déclenchée lorsque :
-
Les tendances à court et long terme indiquent des conditions de survente (ligne bull < 25).
-
Un croisement haussier se produit entre la tendance et la ligne bull.
-
Chapitre 5 : Stratégies de Trading
Suivi de Tendance :
-
Identifier la Tendance :
-
Utiliser la couleur et la pente des bougies de l’oscillateur.
-
Les bougies vertes et jaunes indiquent une tendance haussière ; les bougies rouges et fuchsias indiquent une tendance baissière.
-
-
Entrer en Position :
-
Rechercher des signaux rapides d’achat dans une tendance haussière et des signaux rapides de vente dans une tendance baissière.
-
-
Sortir de Position :
-
Utiliser les super signaux de sortie pour clôturer les positions.
-
Trading en Range :
-
Identifier les Ranges :
-
Observer les lignes bull et bear osciller entre 25 et 75.
-
-
Entrer en Position :
-
Acheter près des conditions de survente (ligne bull < 25).
-
Vendre près des conditions de surachat (ligne bull > 75).
-
Trading sur Divergences :
-
Identifier une Divergence :
-
Comparer l’oscillateur avec l’action du prix.
-
-
Entrer en Position :
-
Acheter lorsque le prix fait un plus bas inférieur mais que l’oscillateur fait un plus bas supérieur.
-
Vendre lorsque le prix fait un plus haut supérieur mais que l’oscillateur fait un plus haut inférieur.
-
Exemple d’Utilisation :
-
Pour le trading intraday, régler l’oscillateur sur des périodes plus courtes afin d’obtenir des signaux plus rapides.
-
Pour le swing trading, utiliser des périodes plus longues afin de réduire le bruit et capturer des tendances plus larges.
Chapitre 8 : Avertissement
L’AI-Trend Oscillator est un outil d’aide à la décision de trading et ne garantit pas de bénéfices. Il doit toujours être combiné avec une gestion des risques et d’autres techniques d’analyse afin d’assurer une stratégie de trading complète.