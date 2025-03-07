IDH Trade Runner : Outil de gestion des risques et d’inversion des trades en un clic

Le MT4 Expert Advisor est un outil puissant et convivial conçu pour simplifier la gestion des trades et optimiser le contrôle des risques en un seul clic. Cet EA innovant permet aux traders de définir instantanément des niveaux de Take Profit (TP) et de Stop Loss (SL), garantissant ainsi le respect des paramètres de risque sans nécessiter de calcul manuel.





Fonctionnalités principales :

Définition instantanée du TP et du SL





Un simple clic permet de placer automatiquement des niveaux prédéfinis de Take Profit et Stop Loss.

Assure une gestion des risques cohérente et élimine les erreurs liées au placement manuel du TP/SL.

Calcul automatique de la taille du lot en fonction du pourcentage de risque





L’EA détermine intelligemment la taille du lot en fonction du pourcentage de risque prédéfini par le trader.

Utilise le solde du compte et le risque par trade pour calculer la taille optimale du lot, réduisant ainsi le risque de surendettement.

Affichage et masquage des objets graphiques pour un graphique épuré





Les traders peuvent afficher ou masquer les objets graphiques en un seul clic pour obtenir un environnement de trading clair et sans distractions.

Permet de mieux se concentrer sur l’action des prix et l’analyse technique sans encombrement visuel.

Fonction d’inversion des trades





Une fonctionnalité unique qui permet aux traders d’inverser instantanément toutes les positions ouvertes.

Conçue pour aider les traders qui entrent fréquemment en position dans la mauvaise direction.

Convertit les ordres d’achat en ordres de vente (et inversement) tout en maintenant des paramètres de risque appropriés.

Cet MT4 Expert Advisor est un outil essentiel pour les traders souhaitant optimiser leur processus de trading, améliorer leur gestion des risques et corriger facilement leurs erreurs d’entrée grâce à une fonction d’inversion intelligente. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA garantit une exécution disciplinée et améliore l’efficacité globale du trading.