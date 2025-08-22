Spécifications
J'ai à ma disposition un système de plusieurs indicateurs que j'utilise. J'observe l'ensemble de ces indicateurs pour déclencher un achat/vente dans une condition particulière des indicateurs. je veux formaliser tout ça dans un robot de trading automatique qui déclenchera les positions dans ces conditions particulières
Informations sur le projet
Budget
50+ USD
Délais
de 1 à 30 jour(s)
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0