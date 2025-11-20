Scripts: Enregistrer l'historique dans la TVH

Nouveau commentaire
 

Enregistrer l'historique dans la TVH:

Le script enregistre l'historique des cours au format HST. Ce format de fichier est pris en charge par MetaTrader 4 et peut être importé dans l'historique des cotations du terminal ou ouvert en tant que graphique autonome.

Enregistrer l'historique dans la TVH

Author: Andriy Voitenko

 

pourquoi OFFLINE_RECORD_SIZEest utilisé

quand

int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE ;

toujours 0 ?

 
wlad:

pourquoi OFFLINE_RECORD_SIZEest utilisé

alors que int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE ; est toujours 0 ?

Tout ceci est fait pour rendre WriteOfflineBar - la fonction d'écriture des données dans le fichier historique - universelle.

Par exemple : si vous devez mettre à jour la valeur d'une barre qui se trouve au milieu de l'historique, par exemple l'avant-dernière, vous spécifiez bars_back=1 et elle est mise à jour.

 
avoitenko:

Tout ceci est fait pour rendre WriteOfflineBar - la fonction d'écriture des données dans le fichier historique - universelle.

Par exemple : si vous avez besoin de mettre à jour la valeur d'une barre qui se trouve au milieu de l'historique, par exemple l'avant-dernière, vous spécifiez bars_back=1 et elle est mise à jour.

Merci de votre compréhension.
 
:

Sauvegarder l'historique dans HST:

Auteur : Andrey Voytenko

Bonjour M. Voytenko, je m'appelle Regis Karam, je viens du Brésil et j'ai trouvé votre script très intéressant. Ici au Brésil nous n'avons que le signal en temps réel sur le metatrader 5, donc j'ai pensé que vous pourriez m'aider à obtenir nos graphiques en temps réel sur MT4 grâce à votre script ou éventuellement transformer ce script en un indicateur qui peut mettre à jour le fichier .hst (rel-time) afin que je puisse travailler avec mon système de graphiques renko en ligne, est-ce possible ? Je connais peu MQL5 et je pense qu'il serait intéressant d'avoir un indicateur qui fonctionne de cette façon, je n'ai rien trouvé de semblable sur Internet.
Je n'ai rien trouvé de semblable sur Internet,

Regis Karam
 
registk:
Bonjour M. Voytenko, je m'appelle Regis Karam, je viens du Brésil et j'ai trouvé votre script très intéressant. Ici, au Brésil, nous n'avons que le signal en temps réel sur le metatrader 5, j'ai donc pensé que vous pourriez m'aider à obtenir nos graphiques en temps réel sur MT4 grâce à votre script ou éventuellement transformer ce script en un indicateur qui peut mettre à jour le fichier .hst (temps réel) afin que je puisse travailler avec mon système de graphiques renko en ligne, est-ce possible ? Je connais peu MQL5 et je pense qu'il serait intéressant d'avoir un indicateur qui fonctionne de cette façon, je n'ai rien trouvé de semblable sur Internet.
Je n'ai rien trouvé de semblable sur Internet,

Regis Karam

Bonjour. Veuillez consulter ce code :

https://www.mql5.com/en/code/9358

https://www.mql5.com/en/code/10766

Renko Charts
Renko Charts
  • votes : 10
  • 2009.12.16
  • baramantan
  • www.mql5.com
The Renko chart has been created by the Japanese Traders. The main feature of the Renko Charts is that it doesn't use the time and volume.
 

Merci pour votre réponse rapide. Je teste ce système Renko sur le marché Forex, mais mon problème est que je n'ai pas de signal en temps réel à la bourse du Brésil, seulement sur le nouveau MT5, donc pour utiliser les graphiques Renko sur MT4, j'ai besoin que le fichier .hst soit mis à jour avec les données historiques en temps réel via le MT5 avec votre script ou indicateur (savehistoryhst.mq5). Pouvez-vous ajouter une routine de mise à jour des données en temps réel, similaire aux routines de periodcon.mq4 converties en MQ5 ? Ensuite, j'ouvre un graphique sur MT5, je charge le script et j'ouvre mon fichier .hst sur MT4 avec les mises à jour en temps réel, est-ce possible ?

Merci de votre compréhension.

 

Si le fichier hst est importé dans MT4 avec le nom d'un instrument qui n'est pas dans l'environnement de marché, le graphique affiche des cotations avec moins de chiffres que ceux spécifiés dans le fichier. Par exemple, pas 5 mais seulement 4.

Cela empêche la comparaison des cotations. C'est pourquoi nous pouvons procéder autrement. Créez un fichier avec le nom de l'instrument MT4 existant et spécifiez une période non standard, par exemple 11, 23, etc.

Pour définir le nom de l'instrument et l'horizon temporel requis, il existe des paramètres correspondants dans le script.

 
Excellent script ! Merci de votre attention.
 
Excellent outil ! J'ai dû utiliser Chat GPT pour définir certains messages d'erreur qui s'affichaient, mais à la fin, j'ai réussi à le faire fonctionner. Merci beaucoup.
Nouveau commentaire