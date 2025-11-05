Indicateurs: Niveaux fractals
Bonjour M. Kositsin.
Merci d'avoir créé cet indicateur utile en ajoutant les points pour montrer le breakout fractal.
Serait-il possible d'ajouter une alerte (son et fenêtre popup) lorsque la bougie de breakout ferme en dehors de la ligne fractale ?
Je vous remercie.
RDG
Je ne sais pas pourquoi, mais l'indicateur ne se met pas à jour avec les nouvelles cotations... pour mettre à jour le graphique, il faut supprimer l'indicateur et l'ajouter à nouveau.
C'est dommage, il semble donner de bons signaux pour le day trading.
Niveaux fractals:
L'indicateur FractalLevels affiche un canal construit à l'aide de fractales.
Author: Nikolay Kositsin