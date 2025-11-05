Indicateurs: Niveaux fractals

L'indicateur FractalLevels affiche un canal construit à l'aide de fractales.

Author: Nikolay Kositsin

 

Bonjour M. Kositsin.

Merci d'avoir créé cet indicateur utile en ajoutant les points pour montrer le breakout fractal.

Serait-il possible d'ajouter une alerte (son et fenêtre popup) lorsque la bougie de breakout ferme en dehors de la ligne fractale ?

Je vous remercie.

RDG

 

Je ne sais pas pourquoi, mais l'indicateur ne se met pas à jour avec les nouvelles cotations... pour mettre à jour le graphique, il faut supprimer l'indicateur et l'ajouter à nouveau.

C'est dommage, il semble donner de bons signaux pour le day trading.

