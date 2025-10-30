Indicateurs: SVS_Trend
К величайшему сожалению, сам автор не оставил никаких комментариев к своему гениальному творению, и поэтому полный и исчерпывающий смысл сигналов, которые оно генерирует остается неясным.
Nikolay, qu'est-ce qui vous a poussé à réécrire cet indicateur ?
L'utilisez-vous ? Quelqu'un vous l'a-t-il demandé ? Réécrivez-vous tout simplement tout ?
Contre-question : pourquoi le détestez-vous personnellement au point de poser des questions aussi délicates, pour ne pas dire plus ? Personnellement, je l'ai trouvé assez intéressant, c'est tout. Eh bien, pourquoi ne pas faire parfois des choses qui sont juste assez intéressantes. Et si vous êtes si préoccupé par le manque de commentaires sur ce chef-d'œuvre, à mon avis, où étiez-vous quand vous remplissiez la base de code de MQL4 ? Il y a probablement la moitié de cette bonté là. De plus, la qualité du code n'était même pas proche de la mienne !
Je suppose que rien d'autre que l'argent ne peut vous motiver davantage à porter du code d'une utilité douteuse dans de tels volumes.
А ! Ce sont toujours les mêmes visages ! Un autre scénario répété ! Nous ne pouvons que nous réjouir que l'époque des camarades LYSENKO soit révolue depuis longtemps, et qu'ils ne puissent rien faire d'autre que des commentaires édentés et hors de propos !
) Je me fiche de vous. J'ai juste exprimé mon opinion, et pas seulement la mienne d'ailleurs, apparemment.
Je ne voulais pas vous offenser. Vos efforts en matière de portage de codes méritent sans aucun doute d'être encouragés. C'est juste que je ne comprends vraiment pas pourquoi vous devriez réécrire de telles bêtises.
La base de données mql4 était la première base centralisée et publique, la question "Pourquoi réécrire ?" ne pouvait donc pas y être posée.
Et si j'y étais modérateur, croyez-moi, il y aurait beaucoup moins de merde (oh, pardon, de codes inutiles, à mon avis) dans cette base.
Encore une fois, désolé si j'ai touché un point sensible. Il ne fallait pas s'enflammer...
L'argent - indirectement, par le biais de l'évaluation, de la popularité et des commandes ?
D'après ce que j'ai compris, MQ ne paie pas pour les codes, il n'y a donc pas de bénéfice direct.
Et le prix de l'évaluation obtenue de cette manière n'est pas très élevé, à mon avis...
SVS_Trend:
Indicateur de tendance.
Author: Nikolay Kositsin