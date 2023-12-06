Erreurs, bugs, questions - page 583
J'ai écrit sur ce sujet l'hiver dernier, mais il n'a pas encore été corrigé.
Si le dépôt est supérieur à 100m et à la taille de lot correspondante, les résultats de clôture ne sont plus comptabilisés correctement.
Les pertes sur les positions de clôture ne sont pas déduites du solde. Pour cette raison, ilest impossible de tester des stratégies sur de grands intervalles d'histoire.
Il y a une erreur dans la documentation.
C'est frustrant lorsque le travail de quelques jours tombe à l'eau et que l'on doit tout recommencer.
Avec tout le respect que je vous dois, veuillez expliquer le problème. Imho, le problème n'est pas dans le skieur et pas dans l'asphalte, les skis restent. Comment est-il possible que le cycle devienne infini ? Ou donnez un coup de pied dans la direction du ski.
Pourquoi l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE commence-t-elle par 1 ?
résultat :
Pourquoi ça ne le serait pas ? Ce recenseur a toujours été comme ça.
Dans un quatuor, on part de zéro. Et le reste de l'énumération commence aussi à zéro. Il était facile de supposer que celui-ci partait de zéro, mais ce n'est pas le cas.
En général, le problème se pose, et à condition que vous ne connaissiez pas cette fonctionnalité, et seulement lorsque vous utilisez des nombres au lieu de noms (ce qui est parfois nécessaire dans les boucles), dans les autres cas, vous devez écrire le nom de la valeur souhaitée.
J'ai raté quelque chose, ou c'est un bug ?Il donne une erreur 4805.
Si c'est le cas, cela fonctionne bien.
Je suppose que la construction est de 540. Quel est le débit binaire ?
Je n'ai pas pu le reproduire tout de suite.
Voici comment cela va se passer :