Erreurs, bugs, questions - page 583

Nouveau commentaire
 
La seule façon de procéder est d'affecter explicitement une valeur de fonction à une variable. Veuillez corriger .
class proba
  {
   private:
      int   Nambe;
   public:
       void     Init(){Nambe=10 ;};
       void     Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool     Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;};        
  };
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart()
  {
      cikl.Init();
      bool aaa;
        do
          {
            cikl.Vedenie() ;
            Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start());
            aaa=cikl.Start() ;
          }
        while(aaa);
  }
Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
  • www.mql5.com
Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания - Документация по MQL5
 

J'ai écrit sur ce sujet l'hiver dernier, mais il n'a pas encore été corrigé.

Si le dépôt est supérieur à 100m et à la taille de lot correspondante, les résultats de clôture ne sont plus comptabilisés correctement.

Les pertes sur les positions de clôture ne sont pas déduites du solde. Pour cette raison, ilest impossible de tester des stratégies sur de grands intervalles d'histoire.

 

Il y a une erreur dans la documentation.

 
vdv2001:

C'est frustrant lorsque le travail de quelques jours tombe à l'eau et que l'on doit tout recommencer.

Le cache du fichier a-t-il été créé ? C'est pour cela que le cache du fichier a été créé et doit être utilisé pour les recalculs.
 
ivandurak:

Avec tout le respect que je vous dois, veuillez expliquer le problème. Imho, le problème n'est pas dans le skieur et pas dans l'asphalte, les skis restent. Comment est-il possible que le cycle devienne infini ? Ou donnez un coup de pied dans la direction du ski.

Merci, nous allons nous en occuper.
 
Urain:

Pourquoi l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE commence-t-elle par 1 ?

résultat :

Pourquoi ça ne le serait pas ? Cet énumérateur a toujours été comme ceci
 
stringo:
Pourquoi ça ne le serait pas ? Ce recenseur a toujours été comme ça.

Dans un quatuor, on part de zéro. Et le reste de l'énumération commence aussi à zéro. Il était facile de supposer que celui-ci partait de zéro, mais ce n'est pas le cas.

En général, le problème se pose, et à condition que vous ne connaissiez pas cette fonctionnalité, et seulement lorsque vous utilisez des nombres au lieu de noms (ce qui est parfois nécessaire dans les boucles), dans les autres cas, vous devez écrire le nom de la valeur souhaitée.

 
Karlson:

Il y a une erreur dans la documentation.

Merci, cela a été corrigé.
 
papaklass:

J'ai raté quelque chose, ou c'est un bug ?

Il donne une erreur 4805.
Si c'est le cas, cela fonctionne bien.

Je suppose que la construction est de 540. Quel est le débit binaire ?

Je n'ai pas pu le reproduire tout de suite.

 
papaklass:

J'ai raté quelque chose, ou c'est un bug ?

Il donne l'erreur 4805.

Voici comment cela va se passer :

//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES      TF = PERIOD_H4;
//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+
int
   frHandle;
bool
   start;   
//--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+
int OnInit(){
//---
   frHandle = iFractals(Symbol(),(ENUM_TIMEFRAME)TF);
   if(frHandle == INVALID_HANDLE){
      Print(__FUNCTION__," : ","error handle indicator",GetLastError());
      start = true;
   }
   
//---
   return(0);
}//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
1...576577578579580581582583584585586587588589590...3184
Nouveau commentaire