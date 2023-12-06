Erreurs, bugs, questions - page 581

Vict:
Bien sûr, je pourrais faire du VPS ou autre chose de tordu, le Quad a déjà fixé un niveau assez élevé, et si je déménage vers quelque chose de pas pire (parce que je pourrais tout faire plus facilement là-bas). Et puis, à mon avis, la plateforme devrait être l'amie du trader, c'est sa "machine", et maintenant il faut réfléchir à comment la contourner.
Je n'ai pas rencontré de courtiers qui utilisent MT4 et qui vont l'abandonner. Tu l'as fait ?
Interesting:
Je suis plus proche de quatre.
 
papaklass:
J'ai essayé, mais pour une raison quelconque, ça ne fonctionne pas pendant plus d'un mois. Le test s'arrête et l'agent est déchargé.

Cela constitue déjà un motif d'enquête pour le Service Desk.

Pourriez-vous envoyer votre expert avec une explication détaillée de ce que vous faites étape par étape afin que nous puissions reproduire le problème ? Après la recherche, l'expert envoyé sera irrémédiablement effacé.

 
papaklass:
... S'ils avaient également créé un onglet dans le menu "fenêtres" pour que les graphiques puissent être disposés en cascade. Ce serait encore plus pratique.
Oui, ce serait un ajout utile. Ce qui manque, c'est la possibilité de visualiser plus d'un graphique à la fois.
 
papaklass:
Fausse alerte. J'avais un défaut. Je n'ai pas utilisé le visualiseur depuis longtemps. Je n'ai pas mis l'indicateur dans l'expert correctement. C'est bon maintenant. Je viens de vérifier.
Le problème est que nous avons des plantages du visualiseur à cause des indicateurs (apparemment aussi incorrectement activés). Nous n'avons pas été en mesure de reproduire ces crashs chez nous, mais nous aimerions vraiment en venir à bout.
 
papaklass:
Malheureusement, cela ne se produira pas. L'architecture de l'application à un seul document ne permet pas
 
papaklass:
Je veux dire, dois-je quand même envoyer un expert ET faire en sorte que l'agent se décharge ?
Oui, s'il vous plaît, si vous le pouvez.
 
papaklass:
Dois-je l'envoyer au servicedeck ?
Oui. Ça rendra le démantèlement plus rapide.
 

Voici un script qui devrait afficher les étiquettes du caractère sélectionné, quel que soit le caractère sur lequel il est lancé, mais qui ne les affiche que lorsqu'il est lancé sur le même caractère. J'ai besoin d'un coup de pouce.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double   LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);
   ArraySetAsSeries(price,true);
   LeftTime=price[9].time ;
   LeftPrice=price[9].open ;
   RighTime=price[0].time ;
   RighPrice=price[0].open ;
   Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ;
   Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void  Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0)
   {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
    //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
    //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
    //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
    //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
    // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
    static int CntMet=0 ;
    long currChart,prevChart=ChartFirst();
    int   i ;
    bool PresentChart=false ;
    if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом 
    else
      {//перебираем все открытые графики
         for(i=0;i<100;i++)
         {  
            currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
            if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
            if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis)
               {//нашли график с нашим символом 
                  PresentChart=true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ;// выбираем следующий график 
            //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }  // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
    if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;}
    string NameMet ;
    NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);
    switch(kodmet_vis)
      {
       case 29 :// код левой ценовой метки
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка
            { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError());
            }
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break;
       case 30://код правой ценовой метки 
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
          break;
       default:
         break;
      }
   }
 
ivandurak:

Voici un script qui devrait afficher les étiquettes du caractère sélectionné, quel que soit le caractère sur lequel il est lancé, mais qui ne les affiche que lorsqu'il est lancé sur le même caractère. Plz besoin d'un coup de pouce.


Les objets sont créés (présents dans la liste des objets). La question est probablement celle des coordonnées sur lesquelles vous voulez qu'elles apparaissent.

