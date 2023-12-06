Erreurs, bugs, questions - page 581
Bien sûr, je pourrais faire du VPS ou autre chose de tordu, le Quad a déjà fixé un niveau assez élevé, et si je déménage vers quelque chose de pas pire (parce que je pourrais tout faire plus facilement là-bas). Et puis, à mon avis, la plateforme devrait être l'amie du trader, c'est sa "machine", et maintenant il faut réfléchir à comment la contourner.
Je n'ai pas rencontré de courtiers qui utilisent MT4 et qui vont l'abandonner. Tu l'as fait ?
J'ai essayé, mais pour une raison quelconque, ça ne fonctionne pas pendant plus d'un mois. Le test s'arrête et l'agent est déchargé.
Cela constitue déjà un motif d'enquête pour le Service Desk.
Pourriez-vous envoyer votre expert avec une explication détaillée de ce que vous faites étape par étape afin que nous puissions reproduire le problème ? Après la recherche, l'expert envoyé sera irrémédiablement effacé.
... S'ils avaient également créé un onglet dans le menu "fenêtres" pour que les graphiques puissent être disposés en cascade. Ce serait encore plus pratique.
Fausse alerte. J'avais un défaut. Je n'ai pas utilisé le visualiseur depuis longtemps. Je n'ai pas mis l'indicateur dans l'expert correctement. C'est bon maintenant. Je viens de vérifier.
S'ils avaient également créé un onglet dans le menu "fenêtres" pour que les graphiques puissent être disposés en cascade. Ce serait encore plus pratique.
Je veux dire, dois-je quand même envoyer un expert ET faire en sorte que l'agent se décharge ?
Dois-je l'envoyer au servicedeck ?
Voici un script qui devrait afficher les étiquettes du caractère sélectionné, quel que soit le caractère sur lequel il est lancé, mais qui ne les affiche que lorsqu'il est lancé sur le même caractère. J'ai besoin d'un coup de pouce.
Les objets sont créés (présents dans la liste des objets). La question est probablement celle des coordonnées sur lesquelles vous voulez qu'elles apparaissent.