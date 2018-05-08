Analogue à iBarShift - page 2
La fonction Bars renvoie le nombre de barres. Lorsque nous avons besoin d'obtenir l'indice d'une barre d'indice 9 (désolé pour la tautologie), il retournera 10, car l'indice de la première barre est 0.
Voici deux variantes de l'analogue de iBarShift(): post #5 et post #7
Juste une variante :
Seulement, cela ne fonctionnera pas correctement dans tous les cas. GetBarShift() de fxsaber est plus polyvalent.
Essayez de mettre TimeCurrent() à la place de t dans votre fonction, vous verrez le résultat.
Le résultat sera le même.
Vous n'avez même pas vérifié.
Je l'ai testé de nombreuses fois auparavant, alors je le sais. Mais vous n'avez même pas essayé vous-même.
Voici le script.
Ça se bloque. En le retirant de force du tableau, on obtient le résultat.
J'ai donc essayé, c'est pourquoi je vous ai conseillé aussi. Mais puisque vous l'avez utilisé et qu'il vous convient, je ne vous ferai pas changer d'avis.
C'est bien aussi.