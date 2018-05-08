Analogue à iBarShift - page 7
Voici la version la plus rapide, qui fonctionne correctement sur tous les TF :
La vitesse ralentit pour TF D1, W1 et MN1
Et voici un indicateur de test, qui montre clairement la réponse des différentes versions, ainsi que leur vitesse ( le deuxième chiffre. Plus le chiffre est petit, plus la fonction est rapide)
Les versions 3 et 4 fonctionnent correctement. Mais le troisième est plus rapide.
Les variantes avec CopyTime sont les plus lentes.
Ceci peut être vérifié dans MQL4 (voir l'indicateur ci-joint).
Je ne précise pas la paternité des différentes variantes, car je me suis déjà embrouillé.
Mais le troisième moyen, le plus utile, est celui de 80% de@fxsaber. Je l'ai seulement un peu modifié.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Discussion sur "LifeHack for trader : mixer ForEach sur les définitions (#define)"
fxsaber, 2018.02.14 11:58
Les mesures de vitesse de la fonction ZZY doivent être effectuées dans un environnement où les performances sont importantes - Testeur.
Les mesures n'ont pas vraiment d'importance ici. Vous pouvez voir que la logique est la plus rapide.
J'ai ajouté TF à votre indicateur - les deux premiers algorithmes ne sont pas du tout utiles.
Dans les chiffres, le TF actuel est H1, et le calcul est basé sur les taux journaliers.
Oui (en surbrillance)
-1 est un moins un (pour clarifier), renvoyé par la fonction d'erreur, qui dit qu'il n'y a pas de telle barre.
Donc ma fonction
doit également être affiné
cependant...
Documentation :
"Note.
Si les données des séries chronologiques avec les paramètres spécifiés lors de l'appel de la fonction Bars() n'ont pas encore été générées dans le terminal, ou si les données des séries chronologiques ne sont pas synchronisées avec le serveur commercial au moment de l'appel de la fonction, alors la fonction renverra la valeur zéro. "
====
Si res==0, alors nous attraperons -1 de la fonction telle qu'elle est.
===
Donc tout fonctionne, utilisez-le à votre avantage !
Sur l'indicateur ci-dessus, vous pouvez clairement voir à quel point cette méthode est fausse.
La varianteiBarShift3 ne fonctionne pas correctement.
Voici ma version. Il semble fonctionner avec les cadres junior et senior. La vitesse est un peu plus rapide que celle de iBarshift3.
int iBarShift(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time){
datetime t1 = TimeCurrent()+10000000 ;
int ps = PeriodSeconds(timeframe) ;
double div = temps/(double)ps ;
double mant = div - MathFloor(div) ;
int ret = Bars(symbol, timeframe, (datetime)(time-(ps*mant)), t1)-1 ;
retour(ret) ;
}
Puis-je avoir un exemple de fonctionnement incorrect ?
Il ne reste donc que l'option 4 ?
Le vocabulaire est notre tout.
J'ai fait une vérification rapide : il y a une fonction qui fonctionne depuis plus d'un jour, j'ai substituéiBarShift3 à la place et j'ai obtenu un fonctionnement incorrect de l'EA. C'est ainsi que je suis arrivé à ma conclusion.
Voici celui que j'utilise