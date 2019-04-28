Le réseau neuronal n'ouvre des transactions que la nuit. A-t-elle découvert le scalp ? - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
acheter pour 25 000 $ sans même demander comment il se négocie ? hmmm... c'est ridicule.
Et à quoi va servir cette demande ? Si quelqu'un vous dit que le conseiller expert négocie sur une nouvelle stratégie, voulez-vous demander quelle est cette stratégie ? Il est peu probable qu'il vous en parle. La chose la plus importante que j'ai obtenue, ce sont les réponses suivantes : pas de martin, pas de moyenne, pas de overshooting, pas d'arbirage et autres méthodes de trading douteuses. Il y a des arrêts et des sorties, que vous pouvez fixer vous-même. J'ai fixé un TP et un SL de 100 pips, 1 pour 1. Pas de miracles après de longues hausses, car il ne s'agit pas d'une stratégie à la 20/80. Mon technicien peut essayer de prendre un stop loss ou un take profit.
Et après cela, il n'y a que des risques à essayer.
Maxim Dmitrievsky:
Vous pouvez voir sur le graphique qu'il est plat, qu'il se négocie sans stops - et avec des stops longs. Un seul retrait rare engloutira tous les bénéfices et la moitié de la caution.
TP=SL. Pas de sorties. Dans la pratique, les transactions n'atteignent pas le SL ou le TP, sauf si vous êtes frappé par une nouvelle dramatique. Si j'ai une bonne vue sur le marché, j'essaierai de placer un ordre inverse avant qu'il n'atteigne le niveau SL ou TP.
Maxim Dmitrievsky:
Il est évident que dans la formation il y a des filtres qui permettent de trader uniquement sur une faible volatilité ou sur le temps. Il peut s'agir d'un simple limiteur, pas nécessairement au niveau de la NS.
Il ressemble à un auto-entraîneur habituel avec quelques degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il est entraîné de manière pseudo-aléatoire, les résultats varient donc d'un entraînement à l'autre, ce qui est normal.
Dans la vidéo qui a été téléchargée dans l'autre fil de discussion, vous pouvez également voir qu'il forme un ensemble de modèles, puis, à la fin de la période de test, il adapte le meilleur modèle, comme dans l'optimisation génétique. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'une sorte d'adaptation mais les NS ne sont pas formés autrement.
Merci pour l'analyse ! Tant que cet outil d'auto-apprentissage fonctionne. J'ai plus peur qu'il ne regarde vers l'avant, car parfois il peut garder la position avant avec un profit stable pendant 6 mois. Alors, vérifions-le en vrai.
Maxim Dmitrievsky:
Et pourquoi s'embêter à créer beaucoup de fils de discussion avec une seule et même chose ? Il s'avère que la publicité habituelle
Est-ce l'apprentissage automatique ? C'est un sujet stupide, gonflé à 1500 pages, dont la moitié est un ulcère et la tentative de savoir qui a le plus... d'esprit et d'intelligence. Je ne sais pas pour avant, je ne vais pas feuilleter autant de pages, mais je n'y trouve rien d'utile. En général, après quelques pages, un robot est posté et tout le monde le tourne et le retourne, comme c'est généralement le cas dans d'autres fils.
Maxim Dmitrievsky:
Cela ne fonctionne même pas dans le backtester puisqu'il y a de telles questions ?
Les auteurs ne se soucient pas de l'orientation client, oooh beaucoup de choses manquent, en particulier les commodités que le backtester MT possède)).
Qu'est-ce que vous y gagnez ? Il vous dira que le conseiller expert utilise une stratégie inconnue jusqu'à présent. Vous lui demanderez quelle est cette stratégie ? Je ne pense pas qu'il vous en parlera. La chose la plus importante que j'ai obtenue, ce sont les réponses suivantes : pas de martin, pas de moyenne, pas de overshooting, pas d'arbirage et autres méthodes de trading douteuses. Il y a des arrêts et des sorties, que vous pouvez fixer vous-même. J'ai fixé un TP et un SL de 100 pips, 1 pour 1. Pas de miracles après de longues hausses, car il ne s'agit pas d'une stratégie à la 20/80. Mon technicien peut essayer de prendre un stop loss ou un take profit.
Et après cela - juste le risque d'essayer.
Au moins, ils auraient pu écrire une sorte de manuel qui a du sens. Par exemple, pour spécifier que le robot négocie à des moments de faible latence - je ne vois rien de criminel à cela )
Merci pour la critique ! Tant que cet outil d'auto-apprentissage fonctionne. Ce qui me dérange davantage, c'est qu'il peut regarder vers l'avenir sur une position à terme, car il semble parfois conserver la position à terme avec un profit stable pendant 6 mois également.
Je soupçonne qu'il s'entraîne sur un plateau (petite surface) de nombreuses fois, et qu'ensuite il essaie de s'adapter au test, et donne cette (cette variante d'entraînement), qui s'adapte le mieux. Puis sur un petit vérificateur d'avant. C'est pourquoi de beaux résultats sont toujours obtenus dans le test, mais ils ne sont pas un indicateur de la stabilité du TS, regardez seulement vers l'avenir.
J'ai reçu beaucoup de rapports de ce type ces derniers temps sur le marché local également. Après avoir lu des articles et découvert ce qu'est un neurone, ils commencent à vendre leur moulage. L'ajustement est magnifique, les personnes non informées se font avoir. Au début, ils obtiennent beaucoup d'avantages, puis lorsqu'ils se rendent compte que cela ne fonctionne pas, ils commencent à écrire des commentaires furieux en disant qu'ils ont été trompés :)
À cet égard, ils ont été obligés d'expliquer aux acheteurs qu'ils font du kurwafitting (ajustement de la courbe de l'équité), afin que personne ne se pose de questions. Il est également utile de se renseigner sur l'expérience du développeur dans le domaine de la MO. Elle devrait être d'au moins 2 ans, car le sujet est très complexe.
Je comprends donc que Megatrader n'a aucune expérience jusqu'à présent, car il s'est d'abord spécialisé dans l'arbitrage, mais son thème est mort et il est passé à un autre.
Il est également utile de connaître l'expérience du développeur dans le domaine du ministère de la défense. Elle devrait être d'au moins 2 ans, car le sujet est très complexe.
Je comprends que Megatrader n'a aucune expérience jusqu'à présent, car il s'est d'abord spécialisé dans l'arbitrage, mais ce sujet est mort et il est passé à un nouveau sujet.
Soit dit en passant, un facteur important : distinguer un vendeur de quelqu'un qui le fait bien. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas le sujet.
Maxim, je n'avais pas remarqué, tu as aussi ta propre neuromachine. Je vais devoir l'essayer.
Et Megatrader - oui, un arbitragiste et le trading de paires, la base de ses
D'ailleurs, le facteur important est de distinguer le vendeur de celui qui est bon. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas le sujet.
Maxim, je n'avais pas remarqué, tu as aussi ta propre neuromachine. Je vais devoir l'utiliser
Et Megatrader - oui, l'arbitrage et le trading de paires, la base de tout cela.
Je ne vends rien à cet égard (pour l'instant), tous les articles sont accompagnés d'exemples et de codes source ouverts.
Mon courtage est pour le futur, je ne conseille pas d'acheter quoi que ce soit pour l'instant si je veux seulement soutenir le projet.Andrey a beaucoup d'expérience - il discute des réseaux neuronaux ici depuis les années 20.
Je ne vends rien à cet égard (pour l'instant), tous les articles sont accompagnés d'exemples et de codes source ouverts.
Je ne conseille pas d'acheter quoi que ce soit pour l'instant, à moins que ce ne soit que pour le support du projet.Andrey a beaucoup d'expérience - il discute des réseaux neuronaux ici depuis le crépuscule de sa vie.
J'ai compris, je le suis. Si je parviens à le développer, je le soutiendrai aussi. Les perspectives et les talents doivent être gardés près de vous, et dans les signets du navigateur).
On a trouvé sur le marché un autre réseau neuronal basé sur un certainProgress P-NET, dont la ligne d'équilibre est plus lisse qu'une ligne droite géométrique, en un an. Je l'ai vérifié dans le testeur - même chose. Juste pour le plaisir, j'ai demandé à l'auteur si ses hiboux voyaient l'avenir. Il fera peut-être des commentaires.
Andrei a sa propre voiture et à en juger par son réseau, c'est la meilleure jusqu'à présent. Je serai en compétition avec lui) Commencera la semaine prochaine.
Compris, je le suis. Si ça marche, je le soutiendrai aussi. Les perspectives et les talents doivent être gardés près de vous, et dans les signets de votre navigateur).
J'ai trouvé sur le marché un autre réseau neuronal basé sur un certainProgress P-NET, sa ligne d'équilibre est plus lisse qu'une ligne droite géométrique, en un an. Je l'ai vérifié dans le testeur - même chose. Juste pour le plaisir, j'ai demandé à l'auteur si ses hiboux voyaient l'avenir. Il fera peut-être des commentaires.
Andrei a sa propre voiture et à en juger par son réseau, c'est la meilleure jusqu'à présent. Je serai en compétition avec lui) Commencera la semaine prochaine.
Compris, je le suis. Si j'arrive à le développer, je le soutiendrai aussi. Les perspectives et les talents doivent être gardés près de vous, et dans les signets de votre navigateur).
On a trouvé sur le marché un autre réseau neuronal basé sur un certainProgress P-NET, dont la ligne d'équilibre est plus lisse qu'une ligne droite géométrique, en un an. Je l'ai vérifié dans le testeur - même chose. Juste pour le plaisir, j'ai demandé à l'auteur si ses hiboux voyaient l'avenir. Il fera peut-être des commentaires.
Andrey a sa propre voiture et à en juger par son réseau, c'est la meilleure jusqu'à présent. Je serai en compétition avec lui) Commencera la semaine prochaine.
Il est intéressant de noter que P-Net a été discuté ici par l'utilisateur@Ivan Negreshniy comme leur propriété intellectuelle. Je ne sais pas comment il est lié à ce projet.Oh, oui, les hiboux sont juste de lui.
L'avez-vous acheté grâce à de nombreuses relations ?
La démo aurait été intéressante à jouer.
Il est étrange que le logiciel de réseau neuronal ne figure pas sur leur site web. Les captures d'écran montrent le fabricant, mais pas le logiciel lui-même.
L'avez-vous acheté grâce à de nombreuses relations ?
Une démo serait intéressante à faire tourner.
Ils sont sur le point de commencer à le vendre, mais personne ne sait exactement quand ils le feront. L'auteur a promis d'appeler, je vous le ferai savoir sur ma page.
La démo est uniquement sur megatrader. Ils s'éloignent progressivement de l'échange de paires et de l'arbitrage à retardement, mais ils affirment que ce dernier fonctionne encore en raison des spécificités de la négociation : ceux-ci ont des périodes allant jusqu'à six mois, ou ils améliorent l'exécution, mais ensuite les hommes de presse/arbitrageurs/voleurs à haute fréquence les volent, ou ils aggravent les conditions pour éviter les bénéfices de ces derniers, mais alors ils perdent des clients et leur réputation. Ils sont en équilibre entre deux feux. Il ne faut donc pas négliger l'arbitrage.
Il est faux de croire que ce sont les arbitres qui se font voler. Ils cassent toute strate rentable, y compris les journalistes (la fermeture des serveurs sur les journaux télévisés est monnaie courante). Si les SN donnent des super profits - ils seront également interdits, voire fermés, bon débarras :)
Le megatrader lui-même ne gagne rien, il vit de la vente de logiciels (bots).