Le réseau neuronal n'ouvre des transactions que la nuit. A-t-elle découvert le scalp ?

Je les ai formés plusieurs fois. Chacun d'entre eux a un calendrier de rentabilité différent, mais chacun d'entre eux ouvre des transactions exclusivement la nuit et tôt le matin.

J'ai l'impression d'avoir décidé d'échanger des stratégies asiatiques.

L'échantillon est petit, il vient de commencer, mais le comportement du réseau est curieux, malgré le fait que les périodes les plus "monétaires" sont les Amériques et l'Europe.

Cela signifie-t-il que le réseau neuronal a trouvé une stratégie efficace ? Ou vaut-il mieux le former pour qu'il puisse négocier toute la journée ?



 
combien de transactions pendant la période de formation ?
 
Est-ce le travail de votre machine neuronale ? J'aime le fait qu'il n'y ait qu'une seule paire de devises et une seule taille de lot. Question 1 : Combien de commandes sont ouvertes au maximum à un moment donné ? Question 2 : Est-il possible que le réseau neuronal fonctionne avec un seul ordre ouvert, une seule paire et un lot fixe ?
 
Andrey Dik:
combien de transactions sur une période de formation ?

Les différents parcours ont des numéros différents. J'ai pris le premier que j'ai pu trouver :

Formation : du 25 janvier 2018 au 18 avril 2018 (3 mois),
Période d'essai : du 01.01.2017 au 31.12.2018 (2 ans),
Avant : du 1er janvier 2019 à aujourd'hui (3 mois et demi).

Résultat :

Pendant la période de formation : 51 métiers



Pendant la période d'essai : 387 métiers




En marche avant : 43


 
Vasily Belozerov:
Est-ce le travail de votre machine neuronale ? J'aime le fait qu'il n'y ait qu'une seule paire de devises et une seule taille de lot. Question 1 : Combien de commandes peuvent être ouvertes au maximum à un moment donné ? Question 2 : Est-il possible que le réseau neuronal fonctionne avec un seul ordre ouvert, une seule paire et un lot fixe ?

Oui.

1. Un maximum de 20 transactions.

2. C'est possible, bien sûr.


À long terme, vous pouvez également charger le reste des majors.

Le programme comporte une fonction intéressante : vous pouvez saisir des données d'autres paires de devises, et le programme recherchera des modèles dans leur comportement commun. Ainsi, vous pouvez alimenter simultanément toutes les devises, les métaux, les indices, les actions, tout dans le terminal. Tant que l'ordinateur n'explose pas.

Comme c'est un casse-tête, je ne l'ai pas fait. Plus tard, j'essaierai d'entraîner l'euro sur des données provenant de l'EURUSD et du GBPUSD, ou de l'or et du pétrole, ou de toutes les principales devises dont la base est le dollar. Voyons ce qui se passe plus tard.

Un peu plus tard, je vais ouvrir un signal et un pamm d'une autre variante avancée du réseau neuronal de l'utilisateurAndrey Dik. J'ai une belle photo là aussi :


formation - 10 mois, test sur la période après la formation - 6 mois.
La photo montre une petite période.


Mais le résultat sur le réel est curieux : toutes les transactions sont ouvertes le matin jusqu'à présent, bien qu'aucun délai intrajournalier n'ait été défini dans la formation. C'est comme si le marché recherchait le calme.
 
Ivan Butko:
Peut-il choisir les heures de négociation ?
 
Votre réseau neuronal tient-il compte des écarts ?
Peut-être qu'il négocie la nuit parce qu'il a un beau graphique, mais l'énorme écart qui s'élargit la nuit ne lui permettra pas de faire des bénéfices.
 
multiplicator:
Peut-elle choisir les heures auxquelles elle opère ?
C'est ce que je demande, n'est-ce pas ?) était moi-même curieux de ce comportement. Pas un seul échange avec l'Amérique ou l'Europe.

Oui, il prend en compte l'écart. Regardez la capture d'écran jointe dans le fil de discussion, il s'agit de 4 jours réels.
 
Ivan Butko:

Est-il possible de voir quelque part un graphique de l'équilibre et du temps pour une paire, avec un ordre sur le marché, avec un lot fixe ?

 
La façon dont elle a été formée, c'est comme ça qu'elle travaille.
 
Ivan Butko:
C'est ce que je demande, n'est-ce pas ?) était moi-même curieux de ce comportement. Pas une seule transaction vers l'Amérique et l'Europe.

Oui, il prend en compte l'écart. Regardez la capture d'écran jointe dans le fil de discussion, il s'agit de 4 jours réels.
Vous avez une boîte noire achetée.
C'est son inconvénient, vous ne pouvez pas le modifier vous-même.
Voir sa documentation, peut-être y a-t-il une telle possibilité.
Vous n'avez personne à qui demander)) Nous ne connaissons pas l'appareil, la description officielle de prévente ou les documents remis aux acheteurs.
