Le réseau neuronal n'ouvre des transactions que la nuit. A-t-elle découvert le scalp ?
combien de transactions sur une période de formation ?
Les différents parcours ont des numéros différents. J'ai pris le premier que j'ai pu trouver :
Formation : du 25 janvier 2018 au 18 avril 2018 (3 mois),
Période d'essai : du 01.01.2017 au 31.12.2018 (2 ans),
Avant : du 1er janvier 2019 à aujourd'hui (3 mois et demi).
Résultat :
Pendant la période de formation : 51 métiers
Pendant la période d'essai : 387 métiers
En marche avant : 43
Est-ce le travail de votre machine neuronale ? J'aime le fait qu'il n'y ait qu'une seule paire de devises et une seule taille de lot. Question 1 : Combien de commandes peuvent être ouvertes au maximum à un moment donné ? Question 2 : Est-il possible que le réseau neuronal fonctionne avec un seul ordre ouvert, une seule paire et un lot fixe ?
Oui.
1. Un maximum de 20 transactions.
2. C'est possible, bien sûr.
À long terme, vous pouvez également charger le reste des majors.
Le programme comporte une fonction intéressante : vous pouvez saisir des données d'autres paires de devises, et le programme recherchera des modèles dans leur comportement commun. Ainsi, vous pouvez alimenter simultanément toutes les devises, les métaux, les indices, les actions, tout dans le terminal. Tant que l'ordinateur n'explose pas.
Comme c'est un casse-tête, je ne l'ai pas fait. Plus tard, j'essaierai d'entraîner l'euro sur des données provenant de l'EURUSD et du GBPUSD, ou de l'or et du pétrole, ou de toutes les principales devises dont la base est le dollar. Voyons ce qui se passe plus tard.
Un peu plus tard, je vais ouvrir un signal et un pamm d'une autre variante avancée du réseau neuronal de l'utilisateurAndrey Dik. J'ai une belle photo là aussi :
formation - 10 mois, test sur la période après la formation - 6 mois.
Mais le résultat sur le réel est curieux : toutes les transactions sont ouvertes le matin jusqu'à présent, bien qu'aucun délai intrajournalier n'ait été défini dans la formation. C'est comme si le marché recherchait le calme.
Je les ai formés plusieurs fois. Chacun d'entre eux a un calendrier de rentabilité différent, mais chacun d'entre eux ouvre des marchés exclusivement la nuit et tôt le matin.
Cela signifie-t-il que le réseau neuronal a trouvé une stratégie efficace ? Ou est-il préférable de l'entraîner pour qu'il travaille toute la journée ?
Je les ai formés plusieurs fois. Chacun d'entre eux a un calendrier de rentabilité différent, mais chacun d'entre eux ouvre des marchés exclusivement la nuit et tôt le matin.
Cela signifie-t-il que le réseau neuronal a trouvé une stratégie efficace ? Ou est-il préférable de l'entraîner pour qu'il travaille toute la journée ?
Peut-être qu'il négocie la nuit parce qu'il a un beau graphique, mais l'énorme écart qui s'élargit la nuit ne lui permettra pas de faire des bénéfices.
Peut-elle choisir les heures auxquelles elle opère ?
Oui.
1. Un maximum de 20 transactions.
2. Vous pouvez, bien sûr.
À long terme, vous pouvez également faire payer le reste des majors.
Le programme présente une caractéristique intéressante : vous pouvez saisir des données provenant d'autres paires de devises, et le logiciel recherchera des modèles dans leur comportement combiné. Ainsi, vous pouvez alimenter simultanément toutes les devises, les métaux, les indices, les actions, tout dans le terminal. Tant que l'ordinateur n'explose pas.
Comme c'est un casse-tête, je ne l'ai pas fait. Plus tard, j'essaierai d'entraîner l'euro sur des données provenant de l'EURUSD et du GBPUSD, ou de l'or et du pétrole, ou de toutes les principales devises dont la base est le dollar. Voyons ce qui se passe plus tard.
Un peu plus tard, je vais ouvrir un signal et un pamm d'une autre variante avancée du réseau neuronal de l'utilisateurAndrey Dik. J'ai une belle photo là aussi :
formation - 10 mois, test sur la période après la formation - 6 mois. (ligne blanche).
Mais le résultat sur le compte réel est assez curieux : toutes les transactions sont ouvertes le matin, alors qu'aucune période intrajournalière n'a été utilisée dans l'entraînement. C'est comme si le marché recherchait le calme.
Est-il possible de voir quelque part un graphique de l'équilibre et du temps pour une paire, avec un ordre sur le marché, avec un lot fixe ?
C'est ce que je demande, n'est-ce pas ?) était moi-même curieux de ce comportement. Pas une seule transaction vers l'Amérique et l'Europe.
C'est son inconvénient, vous ne pouvez pas le modifier vous-même.
Voir sa documentation, peut-être y a-t-il une telle possibilité.
Vous n'avez personne à qui demander)) Nous ne connaissons pas l'appareil, la description officielle de prévente ou les documents remis aux acheteurs.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Cela signifie-t-il que le réseau neuronal a trouvé une stratégie efficace ? Ou vaut-il mieux le former pour qu'il puisse négocier toute la journée ?