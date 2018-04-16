Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 6
Quelle version recommanderiez-vous ?
La troisième, bien sûr. Il n'est logique d'aller plus loin que s'il y a des exigences particulières - la dernière version, qui est maintenant la 3.6.5.
le troisième, bien sûr.
3.6.5 - le plus récent de 2018.03.28 ?
https://www.python.org/downloads/ Quelle version recommandez-vous ? Je constate que souvent le numéro de version ne correspond pas à la date de sortie. Différentes branches de la langue ?
Il suffit d'ajouter une extension Python à VS. Il y a une version 3.6, vous pouvez aussi y mettre anaconda (je ne sais pas pourquoi VS en a besoin).
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
Je viens de mettre un add-on Python pour VS. Il existe une version 3.6, vous pouvez également y mettre anaconda (je ne sais pas pourquoi VS en a besoin).
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
Sur VS j'ai mis le paquet Pyton de l'installateur, comme vous avez le lien prescrit, il y a un paquet Pyton et Iron Pyton, mais combinator l'a déconcerté. J'ai téléchargé 3.6.5 depuis le site officiel et aussi Anaconda, je m'en souviens. Je vais le mettre aussi. Je comprends qu'Anaconda a beaucoup de paquets différents.
La dernière fois que j'ai travaillé avec Pyton, c'était il y a environ 10 ans et depuis, tout est différent ;)), je vais l'étudier petit à petit.
En studio, c'est réglé comme suit
En studio, c'est configuré comme suit
et les filtres, d'ailleurs, sont dans la librairie SciPy.
Je ne sais pas, je ne les comprends pas :) donnez-moi juste l'article :)))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
Voici une autre liste de fs
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
https://www.python.org/downloads/ Quelle version recommandez-vous ? Je constate que souvent le numéro de version ne correspond pas à la date de sortie. Des branches linguistiques différentes ?
Utilisez le troisième.
Pour Python, il est préférable d'utiliser Notepad++ pour Windows. Ou vous pouvez utiliser PyCharm et c'est plus facile que VS. Sous Linux, j'utilise gedit et PyCharm si c'est un projet complexe.
