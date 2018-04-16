Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 6

Alexey Volchanskiy:

Quelle version recommanderiez-vous ?

La troisième, bien sûr. Il n'est logique d'aller plus loin que s'il y a des exigences particulières - la dernière version, qui est maintenant la 3.6.5.

 
Combinateur:

le troisième, bien sûr.

3.6.5 - le plus récent de 2018.03.28 ?

Alexey Volchanskiy:

https://www.python.org/downloads/ Quelle version recommandez-vous ? Je constate que souvent le numéro de version ne correspond pas à la date de sortie. Différentes branches de la langue ?

Il suffit d'ajouter une extension Python à VS. Il y a une version 3.6, vous pouvez aussi y mettre anaconda (je ne sais pas pourquoi VS en a besoin).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio

Maxim Dmitrievsky:

Je viens de mettre un add-on Python pour VS. Il existe une version 3.6, vous pouvez également y mettre anaconda (je ne sais pas pourquoi VS en a besoin).

Sur VS j'ai mis le paquet Pyton de l'installateur, comme vous avez le lien prescrit, il y a un paquet Pyton et Iron Pyton, mais combinator l'a déconcerté. J'ai téléchargé 3.6.5 depuis le site officiel et aussi Anaconda, je m'en souviens. Je vais le mettre aussi. Je comprends qu'Anaconda a beaucoup de paquets différents.

La dernière fois que j'ai travaillé avec Pyton, c'était il y a environ 10 ans et depuis, tout est différent ;)), je vais l'étudier petit à petit.

En studio, c'est réglé comme suit

Aviva

et les filtres, d'ailleurs, sont dans la librairie SciPy.

Je ne sais pas, je ne les comprends pas :) donnez-moi juste l'article :)))

http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html

Voici une autre liste de fs

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

Utilisez le troisième.

 
Pour Python, il est préférable d'utiliser Notepad++ pour Windows. Ou vous pouvez utiliser PyCharm et c'est plus facile que VS. Sous Linux, j'utilise gedit et PyCharm si c'est un projet complexe.

 
3.6
 
Anokonda est une bonne chose. Beaucoup de paquets préinstallés. Cela vous évite de devoir bricoler avec certains paquets de Windows. Peut être utilisé avec VS.
