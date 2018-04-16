Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 4
Voici une grille d'évaluation par R
Voici une sélection sur les séries chronologiques
Voici un lien vers l'apprentissage automatique
Voici le R de Microsoft.
Voici une sélection en russe
Voici les questions.
Il existe plusieurs paquets sur les ondelettes, par exemple, les ondelettes. Lorsque vous les ouvrez, il y a des liens, et vous pouvez généralement trouver des livres qui vous expliquent comment appliquer les ondelettes au trading.
J'ai toute une collection, je n'arrive pas à la trouver tout de suite, je vous l'enverrai dès que je la trouverai.
R est grand public, si vous ne trouvez pas quelque chose, demandez, ma connaissance de R est très limitée, mais évidemment plus que la vôtre, je vous aiderai.
Mes connaissances sont proches de zéro ;)) Ok, j'ai besoin de trouver un paquet pour calculer les coefficients des filtres FIR. Et pas avec des méthodes de fenêtrage (on obtient des filtres longs), mais avec Equiripple.
Dans Matlab, j'utilise simplement un tel utilitaire, simple et pratique. Je doute qu'il y ait quelque chose comme ça en R. Mais cherchez quand même, je vous mentionnerai dans l'article ;))
Et vous pouvez écrire le code pour calculer n'importe quel filtre en écrivant les coefficients dans le fichier, c'est ce que cet utilitaire génère. Il ne reste plus qu'à ajouter la partie pour écrire les coefficients. Cela se fait depuis longtemps et je ne le citerai pas ici car ce n'est pas très rentable.
***
Java (Scala) est la norme pour l'apprentissage automatique distribué (Spark, MXNet, Hadoop).
R et Python ne disposent que de modules de liaison pour utiliser ces systèmes, et non d'un support complet.
Je me suis donc demandé pourquoi Google a choisi Python pour son matériel plutôt que Java, pour lequel il y a tant de travail dans le projet Android. Prenez par exemple les deux IDE, dont l'un a été créé de toutes pièces - Android Studio.
Au fait, je viens d'aller sur Stackoferflow pour poser une question. Ça m'a pris une heure et je n'ai pas pu envoyer de message, les paragraphes n'étaient pas à la bonne place ou quelque chose comme ça.
Ressource terriblement stupide, je ne l'ai pas aimée pour rien.
TensorFlow est en C++ et seule l'API est en Python.
Spark peut également exécuter du code Python.
Je ne me suis jamais posé la question de la branche, mais pour moi la réponse est entièrement révélée dans l'article des hubs - Python, Delphi et C++ à travers les yeux d'un scientifique / Habrahabr
Je l'ai lu, c'est étrange que de telles absurdités aient été publiées sur hubrahabr. Je suppose que le respecté Rashid a décidé de s'en moquer ;))) En général, cela m'a un peu rappelé les arguments absurdes sur ce forum concernant les méfaits de la POO ;))
Quelques déclarations stupides du soi-disant "scientifique" :
Vous n'avez aucune garantie que le fichier journal sera sauvegardé, en raison d'un crash du système d'exploitation. (de ma part - c'est son programme qui, d'une manière ou d'une autre, fait planter le système d'exploitation !!!)
------------
La magie de l'interpréteur aide le bon Python à voir combien de mémoire mon nombre requiert, et à allouer exactement la quantité nécessaire.
-----------
Le code Windows au moins peut entrer dans la zone de mémoire avec le code du système d'exploitation et le faire planter.
----------
Mais le code python intuitif "naïf" fonctionne presque toujours comme prévu. Un code similaire en pascal ne fonctionne pas toujours correctement. Eh bien, un code C naïf ne sera presque jamais compilé sans quelques connaissances spéciales.
-----------
Ils ont eu assez d'ennuis là-bas pour écrire un article :)
Ce sont des martyrs de la science)) on leur donne les mauvaises langues.
Je l'ai lu, c'est étrange que de telles absurdités aient été publiées sur Hubra. Je comprends que le respecté Rashid ait décidé de s'en moquer ;)). En général, cela m'a un peu rappelé les arguments absurdes sur ce forum à propos des dommages de la POO).
C'est une bêtise, je ne plaisantais pas. Vous n'avez tout simplement pas compris, tout comme les "critiques" du scientifique.