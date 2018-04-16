Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 3
Uh-huh, nous le faisons. MS a récemment publié une boîte à outils d'apprentissage profond dans le domaine public. Pour une raison quelconque, c'est sur les pros)) Comme ils l'écrivent, l'objectif était de fournir une vitesse maximale pour la reconnaissance de la parole et des images.
https://github.com/Microsoft/CNTK
Donc, R fait aussi partie des plus. Tout le code à forte intensité de calcul utilise les bibliothèques d'autres personnes. Par exemple, les opérations matricielles sont une bibliothèque intel.
J'ai une attitude différente vis-à-vis de tout cela. L'essentiel est d'entrer dans le courant dominant. Si vous commencez à faire des choix, vous restez bloqué au stade de la sélection. Et si vous êtes assis dans le courant dominant, vous ne comprenez probablement pas ce qui ne va pas. Après l'inclusion de R dans Microsoft, il y a un nombre énorme de fonctionnalités dans R que je ne peux même pas apprécier, et encore moins utiliser.
Donc, si le commerce, alors R. Pour les plus avancés, R + python. J'ai vu plusieurs conseils de ce genre.
En utilisant R, vous disposez d'un nombre considérable d'outils, bien au-delà des capacités physiques d'une seule personne. En outre, il s'agit d'une littérature bien systématisée de niveau très différent. Chaque fonction R comporte nécessairement une référence à l'auteur de l'algorithme. Tout ceci peut être utilisé comme source d'information sans avoir besoin d'aller sur Google.
J'ai essayé une fois d'apprendre R, j'ai essayé de trouver des implémentations de filtres numériques et d'ondelettes. Peut-être que je ne suis pas doué pour la recherche, mais le dépôt de R est un désordre non systématique, un méli-mélo de code. Il n'y a pas de cloisonnement, vous recherchez simplement par nom. On se croirait dans une benne à ordures sur Internet où tout s'entasse aussi.
Quelque part, l'auteur écrira en détail ce que la bibliothèque fait, quelque part blablabla, pour s'en débarrasser. C'est l'impression que j'ai eue à l'époque. C'était il y a environ un an.
Python l'est :
Notez que contrairement à R, l'intégration de Python dans des environnements comme Java et Net est bien réelle. Par exemple, il y a IronPython pour Net, dans lequel vous pouvez coder des constructions directement en Python et toujours accéder aux ressources CLR.
Vous n'êtes tout simplement pas au courant de l'existence de R, de nombreux forums, parfaitement entretenus, qui contiennent une énorme quantité de littérature utile pour nous, sous forme de livres et d'articles.....
Ne chantez pas de belles chansons sur les tonnes de documentation et ainsi de suite. Il existe très peu de livres sur R. Seul Robert Kobakov a montré sa valeur dans ce domaine. Et quelques autres auteurs aussi. Les livres eux-mêmes sont assez spécifiques et il est très difficile de comprendre R en les lisant.
Je ne connais rien de semblable en Python.
Ce à quoi il faut faire attention sur Google. Prenez Microsoft. Aujourd'hui, R fait partie des logiciels de Microsoft.
Oh, allez. Où cette partie est-elle enterrée ? Ici, j'ouvre VS, je sélectionne IronPython dans nuget et déjà en cinq minutes je peux coder en Net dessus. Et où puis-je télécharger R pour Studio ?
Ne nous chantez pas de belles chansons sur la documentation de masse, etc. etc. Il existe très peu de livres sur R.
J'ai des centaines de livres dans mon ordinateur, depuis les manuels R jusqu'aux différentes sections de statistiques qui sont implémentées dans R.
R est une énorme bibliothèque de statistiques et toute fonction des paquets R contient une référence à un algorithme. Il s'agit presque toujours de littérature ouverte.
J'ai donné le lien à plusieurs reprises, il y a des centaines de livres sur la R ici pour un prix très limité.
Aujourd'hui, R est la norme algorithmique pour les statistiques et l'apprentissage automatique en particulier.
J'ai lu l'articlehttps://habrahabr.ru/post/350042/, une machine cool et encore une fois Google offre toute l'API et les outils de développement dans Pyton. Mais pourquoi, c'est lent, quel est l'intérêt d'un matériel cool si vous utilisez un langage lent ?
Oui, je sais que les bibliothèques sont écrites en plus et qu'elles sont rapides. Mais le code utilisateur est en python de toute façon. J'ai longtemps tâté de Python, peut-être que quelque chose d'extraordinaire s'est produit au fil des ans, pour qu'il devienne si populaire ?
Si quelqu'un sait quelque chose, postez-le.
parce que Python^
1. un grand nombre de bibliothèques qui lui sont consacrées
2. mise en page rapide des informations pour la visualisation
3. La langue n'est pas liée au système d'exploitation.
Je déclare les types à l'avance, comme en C++, et n'utilise pas de béquilles, comme en Python.
Voici une rubrique par R
Voici une sélection sur les séries chronologiques
Voici un lien vers l'apprentissage automatique.
Voici le R de Microsoft
Voici une sélection russe.
Voici les questions.
Il existe plusieurs paquets sur les ondelettes, par exemple, les ondelettes. Lorsque vous les ouvrez, il y a des liens, et vous pouvez généralement trouver des livres qui vous expliquent comment appliquer les ondelettes au trading.
J'ai toute une collection, je n'arrive pas à la trouver tout de suite, je vous l'enverrai dès que je la trouverai.
R est un courant dominant et si vous ne trouvez pas quelque chose, demandez, ma connaissance de R est très limitée, mais évidemment plus que la vôtre, je vous aiderai.
Standard Java (Scala) pour l'apprentissage automatique distribué (Spark, MXNet, Hadoop).
R et Python ne disposent que de modules de liaison pour utiliser ces systèmes, et non d'un support complet.
Réveillez-vous. Le premier lien dans Yandex: https://tproger.ru/books/free-python-books/ Il y a beaucoup de littérature (et elle est fondamentale et de haute qualité). Prenez l'exemple de "Learning Python" de Mark Lutz.
Oh, allez. Où cette partie est-elle enterrée ? Ici, j'ouvre VS, je sélectionne IronPython dans nuget et en cinq minutes je peux coder en Net dessus. Et où puis-je télécharger R pour Studio ?
J'ai installé IronPython, seulement ce n'est pas via nuget mais depuis l'installateur. Menu-Means-Get Tools & Components et le programme d'installation est lancé séparément. Mais ce sont les petites choses.
Je vais essayer de me souvenir de python.