Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les bêtises de quelqu'un, je ne plaisantais pas. Vous n'avez tout simplement pas pénétré aussi bien que les "critiques" du scientifique.
J'y suis entré sans problème. Il a des langues à blâmer pour que le programme ne fonctionne pas. Et lisez les phrases que j'ai citées. C'est pardonnable pour un élève de CM2, mais pas pour un soi-disant scientifique.
J'y suis entré sans problème. Il a des langues à blâmer pour que le programme ne fonctionne pas. Et lisez les phrases que j'ai citées. C'est pardonnable pour un élève de CM2, mais pas pour un soi-disant scientifique.
Pourquoi es-tu si surpris ?
La langue de certaines personnes est fausse et ne fonctionne pas comme ça...
Mes connaissances sont proches de zéro ;)) Ok, j'ai besoin de trouver un paquet pour calculer les coefficients des filtres FIR. Et pas avec les méthodes des fenêtres (de longs filtres apparaissent), mais avec Equiripple.
Dans Matlab, j'utilise simplement un tel utilitaire, simple et pratique. Je doute qu'il y ait quelque chose comme ça en R. Mais quand même, cherchez-le, je vous mentionnerai dans l'article ;))
Et vous pouvez écrire le code pour calculer n'importe quel filtre en écrivant les coefficients dans le fichier, c'est ce que cet utilitaire génère. Il ne reste plus qu'à ajouter la partie pour écrire les coefficients. Cela se fait depuis longtemps et je ne le citerai pas ici car ce n'est pas très rentable.
***
Non, je ne le ferai pas, c'est difficile pour moi, car je ne me suis jamais intéressé aux filtres.
Si en général, lors de la recherche de filtres, il est tout à fait possible difficultés, comme R est un paquet de statistiques, et bien qu'il existe des paquets avec des filtres, mais je pense pas à ce niveau, sur lequel vous raisonnez.
Non, je ne le ferai pas, c'est difficile pour moi, car je ne me suis jamais intéressé aux filtres.
En général, il peut être difficile de trouver des filtres, parce que R est un paquetage de statistiques, et bien qu'il existe des paquets avec des filtres, je pense pas au niveau dont vous parlez.
Oui, j'ai cherché et cherché il y a environ un an et j'ai trouvé quelque chose, mais le niveau... Presque toutes les jardinières. Je peux faire les fenêtres moi-même, c'est facile. Je n'ai pas encore vraiment besoin de statistiques.
J'ai lu l'articlehttps://habrahabr.ru/post/350042/, une machine cool et encore une fois Google offre toutes les API et les outils de développement dans Pyton. Mais pourquoi, c'est lent, quel est l'intérêt d'un matériel cool si vous utilisez un langage lent ?
Oui, je sais que les bibliothèques sont écrites en plus et qu'elles sont rapides. Mais le code utilisateur est en python de toute façon. J'ai longtemps tâté de Python, peut-être que quelque chose d'extraordinaire s'est produit au fil des ans, pour qu'il devienne si populaire ?
Si vous savez quelque chose, postez-le.
Tous les doutes tombent lorsqu'une tâche pratique se présente. J'ai mis le deuxième système Ubuntu en un jour, mis tous les paquets, écrit du code en Python et obtenu l'argent. Avec# je pense que vous avez tout compris. Quant au C++, vous êtes le bienvenu, il y a Sierra Charts. C'est 24 dollars par mois, si je ne me trompe pas. Je l'ai téléchargé, j'ai regardé longuement la description et les exemples... Puis la période d'essai de deux semaines s'est lentement écoulée. P.S. La période d'essai gratuite de deux semaines est passée inaperçue, car j'ai continué à utiliser C#.
Tous les doutes tombent lorsque la tâche pratique se présente. J'ai installé Ubuntu comme deuxième système en un jour, j'ai installé tous les paquets, j'ai écrit du code en Python et j'ai été payé. Je pense que tout est clair pour vous avec le numéro. Quant au C++, vous êtes le bienvenu, il y a Sierra Charts. C'est 24 dollars par mois, si je ne me trompe pas. Je l'ai téléchargé, j'ai regardé longuement la description et les exemples... Puis la période d'essai de deux semaines s'est lentement écoulée. Et je l'ai démoli. P.S. Deux semaines de la période d'essai sont passées inaperçues parce que j'ai continué à écrire en C#.
Vous avez commencé avec Python et terminé avec Sharp. Quelle est la conclusion ?
Mes connaissances sont proches de zéro ;)) Ok, j'ai besoin de trouver un paquet pour calculer les coefficients des filtres FIR. Et pas avec les méthodes des fenêtres (de longs filtres apparaissent), mais avec Equiripple.
Dans Matlab, j'utilise simplement un tel utilitaire, simple et pratique. Je doute qu'il y ait quelque chose comme ça en R. Mais quand même, cherchez-le, je vous mentionnerai dans l'article ;))
Et vous pouvez écrire le code pour calculer n'importe quel filtre en écrivant les coefficients dans le fichier, c'est ce que cet utilitaire génère. Il ne reste plus qu'à ajouter la partie pour écrire les coefficients. Cela se fait depuis longtemps et je ne le citerai pas ici car ce n'est pas très rentable.
***
À en juger par plusieurs de vos messages, vous utilisez Matlab pour de nombreux calculs. R peut travailler avec Matlab directement dans une connexion client-serveur (Matlab). Le paquet
Matlabr Je pense qu'il couvre tous vos besoins.
En ce qui concerne Python - Aujourd'hui, tout ce qui est en Python est entièrement exécutable en P et vice versa. Chacun a ses forces et ses faiblesses, il n'y a donc aucun problème à prendre le meilleur de chacun et à l'utiliser ensemble.
Bonne chance
À en juger par plusieurs de vos messages, vous utilisez Matlab pour de nombreux calculs. R peut travailler avec Matlab directement dans une connexion client-serveur (Matlab). Le paquet
Je pense que le paquet Matlab couvre tous vos besoins.
Concernant Python - A ce jour, tout ce qui est en Python est entièrement exécutable en P et vice versa. Chacun a ses forces et ses faiblesses, il n'y a donc aucun problème à prendre le meilleur de chacun et à l'utiliser ensemble.
Bonne chance
Je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de cette liasse. Matlab couvre tous mes besoins, mais c'est un produit payant (l'essai ne compte pas), donc vous ne pouvez pas mettre son code dans le même article, ni montrer le calcul du filtre dans Matlab. C'est pour ça que j'ai demandé pour R.
Et avec Python, je me souviendrai de ce que je savais autrefois. J'ai mis Iron Pyton sur VS 2017 pour voir ce que c'est.
Il est nécessaire de voir ce qu'est Python en l'installant depuis le site officiel. Le python de fer n'est pas ça. Il s'agit d'une création de Microsoft. Personne n'en a besoin. Pour autant que je sache, il n'est pas compatible avec les paquets Python.
https://www.python.org/downloads/ Quelle version recommandez-vous ? Je constate que souvent le numéro de version ne correspond pas à la date de sortie. Des branches linguistiques différentes ?