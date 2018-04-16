Pourquoi Python est-il si en vogue dans l'apprentissage automatique ? - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pour Python, il est préférable d'utiliser un bloc-notes avec des plugins, Notepad++ est bon pour Windows. Ou installez PyCharm, il est personnalisé pour cela, et il est plus léger que VS, j'utilise gedit sur Linux et PyCharm seulement si le projet est complexe.
Pour Python, il est préférable d'utiliser un bloc-notes avec des plugins, pour Windows Notepad++ n'est pas mal. ou installer PyCharm, il est personnalisé pour cela, et il est plus léger que VS, j'utilise gedit sur Linux et seulement PyCharm si le projet est complexe.
J'ai déjà le studio 2017. J'ai aussi un code, mais il n'est pas devenu un outil de travail.
Et à propos du studio qui est lourd, oui il l'est. Je me souviens qu'il y a environ 10 ans, j'avais un projet de robot assez important pour MT4 compilé en quelques secondes en C# et en quelques minutes en C++. Et puis c'est devenu plus lent et plus lent. La compilation pour Sharp ne ralentit pas, loin de là, et les plus sont encore plus lents. Optimisation ? JE NE SAIS PAS. Il faut beaucoup de temps pour lancer et compiler МТ5 aussi. Mais la tendance générale du progrès d'aujourd'hui est la léthargie ;))
Au fait, j'ai décidé d'installer Python 3.6.5 à partir de python.org, j'avais des doutes sur le fait qu'il s'agissait de la propre version de MS. Mais non, regardez la photo.
Je dispose déjà de Studio 2017. J'ai aussi un code, mais il n'est pas encore devenu un outil de travail.
Et à propos de la lourdeur du studio, oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a environ 10 ans, j'avais un projet de robot assez important pour MT4 compilé en quelques secondes en C# et en quelques minutes en C++. Et puis c'est devenu de plus en plus lent. La compilation pour Sharp ne ralentit pas, loin de là, et les plus sont encore plus lents. Optimisation ? JE NE SAIS PAS. Le démarrage de la compilation MT5 prend également beaucoup de temps. En bref, la tendance générale du progrès d'aujourd'hui est la léthargie ;))
J'ai essayé d'utiliser Anaconda à partir du site officiel et, après l'installation, ils proposent d'installer VS Code. C'est officiellement recommandé.
Mais le Combinator l'a réprimandé.
Je n'ai rien grondé. Confondu avec quelqu'un d'autre ?
à propos de l'environnement de développement python pycharm est aussi bon que studio
Visual Studio Code. Éditeur léger doté de fonctions d'indication et de débogage du code. Le plugin pour Python doit être installé.
Vous pouvez le faire de cette façon, mais il est plus facile pour moi d'utiliser le Bloc-notes pour les petits projets.
Je n'ai rien dit. confondu avec quelqu'un d'autre ?
sur l'environnement de développement pour python pycharm est aussi bon que studio
et même mieux à bien des égards.
Je n'ai rien grondé du tout.
A propos de l'environnement de développement pour python pycharm est aussi bon que studio
Je m'excuse, je suis vraiment confus, c'est lui qui a écrit.
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 FR
Il faut voir ce qu'est Python en l'installant depuis le site officiel. Le python de fer n'est pas ça. C'est une copie de Microsoft. Personne n'en a besoin. Pour autant que je sache, il n'est pas compatible avec les paquets Python.
et même mieux à bien des égards.
Et pour Spyder ? J'ai regardé, éditeur + console.