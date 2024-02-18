Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 170
Si l'EA reçoit des données d'un autre symbole/TF et qu'il n'y a pas eu de tic-tac pendant une minute et demie, la prochaine demande d'indicateur de cet instrument TF renverra un non-sens, bien que le CopyBuffer fonctionne sans erreur, et que la ligne au-dessus de iTime et iOpen renvoie également les valeurs correctes.
Je sais ce qu'est la "durée de vie du cache des séries temporelles" (bien qu'il semble qu'elle soit de 3 minutes), mais je ne comprends pas pourquoi elle "tombe", s'il n'y a pas de tics. Correction des saccades périodiques de CopyClose par timer.
Toutes les deux minutes, tu dois arracher la série chronologique de quelqu'un d'autre. Pas moins.
C'était 150 secondes, faisant appel aux tics de cet instrument très étranger. Cela a bien fonctionné. Ce n'est que lorsque de telles pauses dans les ticks se produisaient qu'il échouait.
Je l'ai fait 50 secondes et je l'ai chronométré. J'espère que ça va marcher. Il est difficile d'attraper de telles "particularités".
Sur une couverture, une position peut être constituée de plusieurs transactions IN. Cela se fait par exécution partielle.
Dans ce cas, l'ordre qui est partiellement exécuté changera son ORDER_TIME_SETUP(_MSC) pour le moment de la première (éventuellement avant-dernière) transaction. En d'autres termes, il serait impossible de déterminer à partir de l'historique quand, par exemple, BuyLimit a été placé.
En conséquence, la position dans la couverture peut avoir un prix ouvert fractionné, comme on peut souvent le voir sur la compensation.
Pourriez-vous nous donner plus de détails à ce sujet ?
Cela fait longtemps que je me bats avec l'outil filet. J'utilise les prix des ordres Stop et Limit pour garder le pas de grille intact. Je veux comprendre, vous dites que l'heure de passation de l'ordre change lorsque l'ordre est partiellement exécuté ? Cela peut-il arriver ? Comment de multiples transactions IN peuvent-elles affecter un ordre ?
Pour la mise en valeur, merci. Je vais mettre un chèque dessus. C'est au niveau du prix d'ouverture de l'ordre qu'il se passe parfois quelque chose et que la grille s'effondre.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Voici le prix d'ouverture d'une position en direct encore sur la couverture.
Le moment de l'ordre change exactement dans l'histoire. La commande en direct pour le volume restant - je ne sais pas.
Est-ce le prix de l'ordre ou la position ? Je peux bien sûr supposer que le moment de l'ordre pour le volume restant peut avoir changé, après tout, une partie a été exécutée, et la seconde partie peut avoir été placée sur un ordre séparé. Mais si nous choisissons l'historique par ID de position, l'heure de l'ordre avec l'index 0 dans la liste des ordres ne devrait pas changer, je le pense. Mais j'ai mis le prix à vérifier par impression.
S'agit-il du prix d'un ordre ou d'une position ?
Positions.
Bien sûr, je peux admettre que le moment de l'ordre pour le volume restant peut changer, après tout, une partie a été exécutée, et pour la deuxième partie un ordre individuel pourrait être placé. Mais si vous sélectionnez l'historique par ID de position, l'heure de l'ordre avec l'index 0 dans la liste des ordres ne devrait pas changer, il me semble.
L'ordre d'ouverture change son temps dans l'historique.
L'heure à laquelle la commande a été passée n'est pas enregistrée sur l'image, mais c'était bien hier comme l'indique l'historique. Et il a été activé aujourd'hui. Mais c'est l'ouverture du volume complet. Mais je n'ai pas encore eu d'ouverture partielle. Je vais continuer à regarder.
Dans le cadre vert à exécution partielle, je suis devenu égal au cadre rouge inférieur. Le partiel était deux échanges.