pour les structures et les classes qui incluent des chaînes de caractères ou des tableaux dynamiques ou des références de classe, sizeof() pointera le doigt vers le ciel.
et je peux le comprendre :-)
Le type de chaîne dans mql est très compliqué, et n'est pas entièrement divulgué dans la documentation.
Mais on peut deviner, à partir du langage C, que le tableau de chars (tampon) est enveloppé dans un type de chaîne de caractères.
Et ensuite vous commencez à danser en comprenant comment cela fonctionne ;))
Il n'y a pas de cordes en C.
Mais pourquoi ?
Avec n'importe quel tableau dynamique, il affichera la taille de l'objet tableau dynamique, qui est de 52 octets dans MQL5.
Je pense que c'est déjà le cas, mais là n'est pas la question.
Oui, C a char[], il est enveloppé dans la chaîne mql
la taille de ce qu'il montrera et pour qui ?
52 octets est leur dispositif interne seulement.
La raison pour laquelle il n'est pas 64 n'est pas claire, ils auraient pu s'aligner :-)
Je comprends ça.
Je n'utilise pas du tout les fonctions de chaîne. Je les convertis immédiatement en un tableau de caractères à l'aide de la fonction StringToCharArray, puis je travaille avec ce tableau. Je l'ai trouvé beaucoup plus efficace.
Surtout quand il s'agit d'analyse syntaxique.
Probablement une sorte de structure avec différents types. Par exemple, 5 ulong et 3 uint. Le temps est peut-être présent pour le traitement interne et l'heure du dernier accès. JE NE SAIS PAS. Qui sait ce que cette structure peut contenir.
Eh bien, c'est compréhensible.
Très probablement, sous mql string il y a short[] ou wchar_t[] ou wchar_t*.
Après tout, les chaînes mql sont en Unicode, alors que utf est de 2 octets.
Et StringToCharArray convertit les short[] en char[].
non, j'aurais remarqué. Bien que je n'exclue pas que dans certains cas (en travaillant avec Unicode) cela soit possible. En Java, par exemple, le type char est de 2 octets.
J'ai essayé d'analyser les données de la crypto-monnaie en deux variantes : via cette bibliothèque JSON et en travaillant avec un tableau de caractères.
La différence s'est avérée être 700( !!!) fois plus rapide. J'étais choqué. Peut-être était-ce loin d'être la meilleure implémentation de JSON.