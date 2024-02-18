Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 106
Cela ne fonctionne pas car la variable globale est émulée avec MT5 Tester. Ils utilisent également TimeCurrent ().
Désolé, j'ai confondu avec MT4. Fonctionne dans MT4, mais pas dans MT5.
Application
HH Existe-t-il un moyen plus simple d'obtenir l'heure locale du PC dans le Testeur ?
Ce n'est pas rationnel de cette manière, il suffit d'obtenir le temps réel une fois et de calculer ensuite la différence via GetTickCount ou GetMicrosecondCount.
Oui, je suis d'accord.
Et le code ?
La densité de temps dans le testeur est complètement différente. Ça ne marchera pas.
Et le code ?
Mis à jour.
GetTickCount devrait pouvoir prendre en compte le dépassement de capacité.
Si vous soustrayez un autre UINT d'un UINT, le résultat sera toujours correct, même s'il y a un dépassement.
Illustration
journal
Probablement, cela signifiait qu'une passe pouvait durer plus de ~50 jours (alors GetTickCount passe par un cycle complet). Mais cela n'est pas du domaine de la pratique.