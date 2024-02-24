L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 986
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, nous voici avec le processus de Wiener, ou processus de type Wiener. Qu'y a-t-il à prévoir ? Le meilleur prédicteur est la valeur elle-même.
Mais nous pouvons prévoir une distribution normale (ou quasi-normale). Pas au sens littéral, bien sûr, comme la trace d'une bougie.
Expert Advisor ci-dessus. Prouvez-le.
Conseiller ci-dessus. Prouvez-le.
Je ne suis pas intéressé par le marché, même gratuit, et ne compte pas l'être). Je ne fais pas non plus de modèles dans MT, et je n'utilise pas de testeur.
Puis-je utiliser mon modèle ? Alors regardez - beaucoup de très petites affaires. Les transactions ne sont pas aléatoires, mais réalisées en partant du principe que le marché est aléatoire. Cela semble mauvais, bien sûr))
Test de 3 mois.
Sur X - numéro de transaction, sur Y - bénéfice dans le graphique pps.
Je ne suis pas intéressé par le marché, même s'il est gratuit, et je ne compte pas l'être). Je ne fais pas non plus de modèles en MT.
Puis-je utiliser mon modèle ? Alors regardez - beaucoup de très petites transactions. Les transactions ne sont pas aléatoires, mais réalisées en partant du principe que le marché est aléatoire. Cela semble mauvais, bien sûr.))
Test de 3 mois.
Par x est le numéro de transaction, par y est le bénéfice en pps du graphique.
Tout est bon sauf une chose : où est la preuve que ce sera beau dans le futur ?
Tout est merveilleux sauf une broutille : où est la preuve que ce sera aussi beau dans le futur ?
C'est l'avenir. Sur un modèle, bien sûr. Et il n'y a aucune preuve pour l'avenir, et il ne peut y en avoir. Comment allez-vous l'obtenir ?
Je le fais depuis plus d'un an, et je pense que ce modèle suffira pour six mois ou un an. Comme le disait O.Bender - Je ne veux pas d'une aiguille de primus éternelle. Je ne veux pas vivre éternellement.
Le modèle, d'ailleurs, n'a pas encore été mis en œuvre.
C'est l'avenir. Sur un modèle, bien sûr. Et il n'y a aucune preuve pour le futur, et il ne peut y en avoir. Comment allez-vous l'obtenir de cette façon ?
Vous avez tort, les gens obtiennent même la noblesse pour de telles preuves.
J'ai écrit sur ce sujet à de nombreuses reprises.
Vous avez tort, des gens obtiennent même la noblesse pour de telles preuves.
J'ai écrit de nombreuses fois sur ce sujet.
Je ne prétends pas). Mais, si le modèle est testé correctement, on obtiendra généralement des résultats à peu près similaires dans la vie réelle.
Je ne le prétends pas). Mais, si le modèle est testé correctement, on obtiendra généralement des résultats à peu près similaires dans le monde réel.
Bonne chance.
Pour moi, le résultat est une preuve du comportement futur du conseiller expert, et non le bénéfice du conseiller expert.
Bonne chance.
Pour moi, le résultat sera la preuve du comportement futur de l'EA, et non les bénéfices de l'EA.
Ennuyeux, SanSanych. Lorsque l'AT est mise en œuvre et fonctionne, il n'y a plus rien à discuter - il n'y a plus de sujet. Le processus de développement est beaucoup plus intéressant.
Qu'y a-t-il à prouver ? Si l'approche est acceptable pour vous, essayez-la. Si cela n'est pas acceptable, tenez bon. Quand on échange des opinions, on s'en va, c'est le forum, n'est-ce pas ?
En guise d'apéritif.
Une exécution du même Expert Advisor avec les mêmes paramètres que ci-dessus, mais avec un intervalle de temps plus long.
C'est toute la valeur de toutes ces jolies photos.
L'image doit prouver l'idée, dont le sens ne concerne QUE le comportement futur du conseiller expert.
L'image doit prouver une idée, dont le but est UNIQUEMENT le comportement futur du conseiller.
En fait, c'est ce que tout le monde fait. Réglage sur un intervalle, test sur un autre. Si le test est correct, le comportement futur est presque garanti.
C'est pourquoi j'utilise mon testeur plutôt que celui de MT - il contient trop de grails pour une raison quelconque. Avec votre propre testeur, vous savez au moins avec certitude ce qu'il fait et comment il le fait. Oui, et les informations provenant du test peuvent être beaucoup plus nombreuses et plus faciles.