Trois couches, chacune avec 9 neurones. Dans l'image, le tracé est très long de 2004 à 2016. J'ai choisi l'historique le plus long pour vérifier si le résultat est stable sur tout l'intervalle. En général, le drawdown sur le forward est le plus important, mais d'un autre côté, le bot a commencé à gagner sur la seconde moitié du forward.
Je me suis entraîné pendant seulement 3 mois (historique -1 min TF - futures Sber - 3.17). Testé à 3 mois - Sber 6.17 futures.
Un réseau plus simple - 15,15,15,10,1 (41 neurones) sur l'échantillon de formation a donné des résultats impressionnants, mais sur les futurs suivants (Sber-6.17) les résultats sont dans le plus, mais pas grand.
Il est trop tôt pour le dire. L'horizon est large. Je verrai dans six mois, un an, après le test).
Quatre couches de filet, piétinement.
C'est pourquoi, d'ailleurs, je choisis un intervalle d'entraînement court (3 mois) et le même test. Imho, pour 1 minute de plus et pas nécessaire. Elle peut même être nuisible)).
Quatre couches de filet, en train de piétiner.
Oui, l'environnement NS est quoi ? R ?
Oui, au hasard des bois, très vite.
Sincèrement.
Les forts sont beaucoup plus prévisibles que les monnaies. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il y a plus de chances de réussir sur les marchés à terme.
MQL4)
Ne versant pas sur l'avant, j'ai déjà écrit - 3 mois avant - vol normal et aucun signe que la performance se termine. 100 métiers + méthodologie d'apprentissage.
En fait, le retour par unité d'investissement est le même - sur les Forts, l'effet de levier est moindre ~1:10, mais les mouvements sont plus importants. Sur le marché des changes, l'effet de levier est énorme, mais les mouvements sont faibles.
Je n'ai pas encore assez d'argent pour le Forex, mais j'y ferai du commerce dès que j'en aurai).
En général, les marchés les plus prévisibles sont ceux des actions.
Je vais corriger, j'ai 9 poids et autres, et l'activation des neurones en a 3, pour être exact.