Oui, je viens de parcourir toutes sortes d'articles pour voir ce qui est intéressant sur ce sujet :) Eh bien, le principal avantage par rapport au MLP, tel que je le comprends, est la vitesse et les paramètres minimaux (ici, ils ne le sont pas du tout) et le fait que ces grilles ne sont presque pas recyclées.
Eh bien et la force gaussienne est utilisée à la place de celle de Stydent. Pour chaque entrée, un fie de densité de sommets est créé, puis les résultats à la sortie sont additionnés de façon linéaire.
à propos, PNN et GRNN sont disponibles sous forme mql-form, mais je ne les ai pas encore essayés et je ne les ai pas comparés à MLP.
https://www.mql5.com/ru/code/1323
Bon, j'ai enfin craché sur ces astuces MKL. Il existe un logiciel professionnel, testé par des milliers d'utilisateurs, et utilisez-le. Je pense.
Je suis d'accord.
Si j'étais Maxim, je mettrais toutes ses découvertes intéressantes sur papier, et pour le drainage spécifique du Graal, j'utiliserais Visim ou quelque chose comme ça.
Je vous soutiens.
Abandonnez enfin ces astuces MKL. Disposez d'un logiciel professionnel, testé par des milliers d'utilisateurs, et utilisez-le. Je pense.
Je fais le mien, purement pour TC :) il y aura même des éléments de mémoire (délais), comme la récurrence (un peu) :) c'est simple, je veux dire, faire n'importe quelle architecture de grille, plus compliqué de faire un solveur comme les backprops, mais vous pouvez dans l'optimiseur si les poids ne sont pas beaucoup
ceci est juste un exemple, vous pouvez regarder le code pour voir comment les backprops sont implémentés et le NS
Eh bien, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'être un radioamateur - l'époque est différente. Ni vous ni moi ne le ferons de manière professionnelle.
Je répare des systèmes de communication par satellite avec un ami. Et ils sont presque les seuls dans la Fédération de Russie. Eh bien, on ne peut jamais faire (je veux dire fabriquer) de telles choses... Le temps des radioamateurs est révolu.
maintenant tout est fabriqué par des robots :) nous devrions fabriquer des robots qui fabriquent des robots qui fabriquent des choses
Oui, je comprends, j'ai juste quelques idées, c'est un peu créatif... mais pas de tâche spécifique pour le faire correctement.
Je ne parle pas de créativité. Mais utilisez-y des logiciels professionnels, pas des produits artisanaux. Mais je n'insiste pas. C'est à l'affiteur de décider).
J'ai posté ci-dessus un lien vers PNN en Python. Il n'a probablement pas compris).
Réseaux à propagation directe focalisée avec délais
Dans la reconnaissance des patrons structurels, il est courant d'utiliser des réseaux neuronaux statiques. En revanche, la reconnaissance des patrons temporels nécessite le traitement d'images qui changent au fil du temps, et la génération d'une réponse à un moment particulier qui dépend non seulement de la valeur actuelle, mais aussi de plusieurs valeurs précédentes.
Y en a-t-il ? :) Exactement le type de ces architectures fonctionnera dans le Forex, en théorie... mais vous devez expérimenter. Facile à faire, il suffit d'ajouter quelques neurones "intéressants" au MLP, ou de combiner 2 modèles.
Il suffit de prendre PNN au lieu de MLP, et de visser le reste en haut et sur les côtés.