L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 597
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis d'accord, bien sûr, mais ici, à chaque page de ce fil, vous devez commencer par le slogan de SanSanych - "rubbish in, rubbish out". Tous vos talents cognitifs et créatifs devraient d'abord viser à réduire les déchets à l'entrée, et ensuite seulement essayer de faire peser une charge extrême sur votre matériel informatique.
êtes-vous aussi un chasseur de charognards à la recherche de choses comestibles ?
Êtes-vous aussi un chasseur de trésors à la recherche de quelque chose de comestible ?
Réalisation d'un schéma de classification non-rodynamique facile à mettre en œuvre.
Il manque peut-être quelque chose ? Des idées ? :)
le nombre de neurones peut être ajouté, maintenant il y a 2 dans la couche cachée
Réalisation d'un schéma de classification non-rodynamique facile à mettre en œuvre.
Il manque peut-être quelque chose ? Des idées ? :)
le nombre de neurones peut être ajouté, 2 sont dans une couche cachée maintenant
2) Les poids du neurone lui-même sont-ils disponibles ?
3) Comme moyen, vous pouvez prendre la dérivée de la clôture ou de la MA rapide de l'ordre 1-4. Ou par incréments.
4) Je mettrais la taille de la couche cachée égale à l'entrée.
Imho, bien sûr, mais ici chaque page de la branche, vous devriez commencer avec le slogan de SanSanych - "rubbish in - rubbish out". Et tous vos talents cognitifs et créatifs visent d'abord et avant tout à réduire les déchets à l'entrée, et seulement ensuite à essayer de surcharger extrêmement le matériel informatique.
Réalisation d'un schéma de classification non-rodynamique facile à mettre en œuvre.
Il manque peut-être quelque chose ? Des idées ? :)
vous pouvez ajouter le nombre de neurones, maintenant il y a 2 dans la couche cachée
Vous ne ferez que perdre votre temps. Sur les données réelles, cela ne fonctionnera pas.
Par exemple : une mauvaise réponse de la NS, et cela affectera toutes les suivantes.
Ce n'est pas un slogan de SanSanych. Au moins, cherchez sur Google.
C'est sûr, c'est un panneau sur le bâtiment des statistiques.
C'est sûr, c'est l'enseigne sur le bâtiment des statistiques.
Vous ne feriez que perdre votre temps. Cela ne fonctionnera pas sur les données reaad.
Par exemple, une seule réponse erronée de la part de l'État et toutes les réponses suivantes seront affectées.
Pas seulement. Il y a beaucoup d'autres endroits où ce panneau est accroché).
Je m'en tiens au thème, pour ainsi dire.
Mais en matière de statistiques, c'est une question de principe.
Et tout tourne autour de la corrélation, parce que c'est l'un des concepts de base et le plus significatif, et tout cela parce que la corrélation a TOUJOURS une valeur et aucune valeur "aucune valeur = NA". Si l'on se réfère au Moyen Âge, plusieurs centaines d'années ont été consacrées à cette tâche - trouver des corrélations là où il ne pouvait en principe y en avoir aucune.
Lorsque j'ai commencé à apprendre R, j'ai été stupéfait de voir à quel point cette même NA a été utilisée.