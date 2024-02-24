L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 480
Là encore, cela dépend de la manière dont la classification est construite. Dans l'exemple ci-dessus, la classification était basée sur la distance par rapport à la ligne centrale (frontière) sans tenir compte de la valeur absolue de l'incrément. Si la valeur absolue de l'augmentation était introduite, la classification serait en principe différente. Son échelle sera également différente.
Il y a 2 sorties, achat et vente, et leur somme est toujours égale à 1.
Nous enseignons le principe :
10 points à acheter - nous avons mis 0,6 ; 0,4.
20 points - 0,7 ; 0,3
30 points - 0,8 ; 0,2
L'inverse est vrai pour les ventes. Sera-t-il correct de s'entraîner de cette manière et ces valeurs indiqueront-elles plus tard que plus la classe est probable, plus l'incrément sera fort ? :)
Ou faut-il faire non pas 2 mais N-classes, chacune sera responsable de l'augmentation du %, disons 10 classes, chaque classe suivante sera de 10 points de plus.
Le problème est donc le suivant : utiliser toujours 2 classes ou en faire plus si nous voulons prédire non seulement l'appartenance à l'achat/la vente mais aussi le degré de changement de prix.
C'est la mauvaise approche.
Tout d'abord, il doit y avoir au moins trois états : achat, vente, stop.
Deuxièmement, vous vous rendrez compte de la nécessité et de l'utilité d'introduire une distinction pour les différents états de mouvement (achat-augmentation, achat-frein et vente-augmentation, vente-frein).
Et surtout, vous devez faire la distinction entre "état" et "action". À cette fin, il ne suffit pas de considérer uniquement le nombre de points passés.
Il est compréhensible que d'autres États puissent être ajoutés. Mais quand même, ne seraient-elles pas dérivées des probabilités d'appartenir à l'une ou l'autre classe (de 2) ?
Laprobabilité est le degré (mesure relative, quantification) de la possibilité qu'unévénement se produise. Lorsque les bases pour qu'un événement possible se produise dans la réalité l'emportent sur les bases opposées, l'événement est ditprobable, sinon il est ditpeu probable ouimprobable. La prépondérance des raisons positives sur les négatives, et vice versa, peut être à des degrés divers, rendant laprobabilité(et l'improbabilité)plus ou moinsgrande[1]. Par conséquent, la probabilité est souvent évaluée à un niveau qualitatif, notamment dans les cas où une quantification plus ou moins précise est impossible ou extrêmement difficile. Différentes gradations de "niveaux" de probabilité sont possibles[2].
Dans notre cas, le classificateur donnera des probabilités d'assigner la cible à 1 des 2 classes, ce qui signifie que plus la probabilité d'acheter est élevée, plus le signal est fort, s'il diminue ou augmente alors c'est une inhibition, une amplification et tout ce que vous voulez, donc encore une fois, cela peut être suffisant juste 2 classes, et ensuite interpréter leurs résultats, ou pas ? :)
Pouvez-vous me conseiller sur ma question ? Je suis confus :)
Êtes-vous d'humeur à vous disputer ? Ou êtes-vous toujours d'humeur à réfléchir ? Vous ne voulez pas vous éloigner des 2 classes de classification. Donnez un sens à tout ça.
A la réflexion bien sûr, oui, 2 classes c'est une zone de confort :) Je n'ai juste pas encore adhéré... si les incréments de prix peuvent être considérés comme des probabilités (plus l'incrément est grand, plus la probabilité de l'événement est élevée), alors les probabilités de 2 sorties peuvent être interprétées de manière similaire ... pourquoi cela ne peut pas être fait pour moi n'est pas encore évident
Erreur grossière. Alors comment pouvez-vous prendre les incréments comme des probabilités ? ?? Vous avez donné une définition de la probabilité, mais la comprenez-vous vous-même ?
Pour y voir plus clair : quelle est la gamme des incréments possibles ? Lequel des incréments de l'intervalle est le plus fréquent ?
Lorsque vous aurez compris cette partie, vous pourrez passer à autre chose.
Je le vois de cette façon :
Les incréments proches de zéro nous indiquent une probabilité de 50-50, c'est-à-dire que nous donnerions aux 2 classes une probabilité de 0,5 chacune (incertitude, ni achat ni vente).
respectivement, nous pourrions normaliser l'incrément de 0 à 1, où 0,5 serait l'incertitude, >0,5 l'achat, < la vente. Plus la valeur est proche des extrêmes, plus la probabilité de l'événement est élevée (variation de prix plus importante).
Une fois le modèle entraîné, il donne les mêmes valeurs de 0 à 1, qui peuvent être interprétées comme la probabilité d'un événement (plus la probabilité est élevée, plus le changement sera fort en valeur absolue).
La question est de savoir s'il est correct d'interpréter la probabilité d'appartenance à la cible comme la probabilité de variation des prix en valeur absolue (plus la probabilité de sortie est élevée, plus la variation devrait être forte).
Les incréments et les probabilités ne sont PAS la même chose.
En général, vous devez commencer par un manuel de théorie des probabilités.
Plus les incréments sont positifs, plus il est probable qu'il soit affecté à une classe de sous-produits. Plus l'incrément positif est important, plus il est probable qu'il appartienne à la classe d'exemption, est-ce clair ? Et puisque tout ce qui est supérieur à 0,5 est déjà une classe d'achat, avec une probabilité croissante, l'incrément absolu augmente également.