L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 392
Il s'agit de NS travaillant en dehors de l'échantillon au prix du signal.
Et c'est une entrée de 0.00050 pips meilleure que le signal.
Les transactions sont plus petites, mais le id de la courbe est bien meilleur et il y a une sortie au signal, pas 50 pips de mieux. Cela signifie que dans ce cas, la courbe sera encore meilleure. C'est l'avantage stat pour vous....
Qu'est-ce que ça veut dire ? Un lien vers JPrediction ?
En résumé. Aide à l'exécution de JPrediction sur GPU ??????
Je devrais le réécrire sur mql d'abord, pas besoin d'un programme séparé, ce n'est pas pratique.
Eh bien, nous devons d'abord le réécrire en mql, pas besoin d'un programme séparé, ce n'est pas pratique.
Voir
De cette façon, le code dans MQL5 sera la sortie. Il faudra un certain temps pour le réécrire. Dans ce cas, vous pouvez le lancer sur votre machine virtuelle et le résultat sera un code pour MQL5. L'essentiel est d'apprendre à le faire fonctionner sur le widget. Même une augmentation de 20 fois sera un succès. IMHO
Il est étrange que l'auteur ne soutienne plus le site. J'ai cru comprendre que le développement était devenu souterrain depuis un certain temps.
Et la mise en parallèle avec le gpu est la première chose à laquelle une personne travaillant avec des réseaux neuronaux devrait penser).
Eh bien, après la version 3, le parallélisme est apparu, j'ai juste à ce moment-là écrit à ce sujet, ce serait bien de paralléliser. Si je comprends bien, le programme déforme les données dans le sens de la longueur et de la largeur. Diviser aléatoirement pour 100 fois, et à chaque division, entraînement pour 1000 époques. Bref, ça se passe comme ça. En d'autres termes, le point était ON/OFF. Il l'a soutenu, mais sur un autre site, puis comme il a disparu. Je pense qu'il était peut-être malade ou autre. Mais comme il a disparu si soudainement, je pense que son retour n'est pas prévu. Étant donné qu'il a dit une fois qu'il irait bientôt, mais où. On ne peut que deviner et utiliser ce que l'on a, malheureusement :-(
Mais la dernière version du prédicteur est également tout à fait exploitable. Voici le résultat de 05.22 à aujourd'hui avec 0.00050 pips de mieux que le prix du signal. Cela me semble tout à fait faisable.
Oui, en général ça prend beaucoup de temps de compter par geste, les arbres de décision dans le studio ont été comptés instantanément, mais voyons quel genre d'erreur ça va être, c'est même intéressant de comparer les modèles... est-ce que ça a un sens du tout....