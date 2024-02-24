L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1563
En plus de cela, j'ai déjà huit chapitres écrits. J'ai donc commencé le plan mais j'ai ensuite décidé de le rendre plus détaillé et j'ai accidentellement commencé à écrire le livre :-)
c'est ce que je vous demande de nommer ces 8 chapitres, il est facile de voir à quel point votre exposé est préparé - pas de plan..... Eh bien, cette bonté à toute heure de la journée, vous pouvez la regarder sur YouTube )))).
ZS : notez que ma question n'est pas provocatrice, plutôt, elle est plus à votre aide - le forum lit beaucoup de gens, si vous montrez le sérieux de leurs intentions, alors peut-être vous aurez, comme là ? ah ANSHLAG ! ;)
Bravo à Igor pour l'avoir signalé. Comment un livre peut-il être sans table des matières ? Je vous précise qu'il s'agit d'une version de travail et qu'elle est susceptible d'être modifiée.
Chapitre 1 : Dualité du MO.
Chapitre 2 : Prédiction et classification
Chapitre 3 : Modèle causal de la formation des prix
Chapitre 4 : Fonction cible et stratégie sous-jacente
Chapitre 5 : Données dépendantes et indépendantes de la cotation
Chapitre 6 : Vue d'ensemble de l'analyse en grappes
Chapitre 7 : Le concept de généralité. La théorie de la
Chapitre 8 : L'optimiseur de Reshetov
Chapitre 9 : Pratique. Algorithme d'action.
Le séminaire lui-même a été provisoirement reprogrammé pour le vendredi 13 :-)
Non, le conseiller expert. Il trace tout parfaitement dans Inite, je pense comment l'amener dans Ontic et le faire fonctionner avec des signaux.
Essayez-vous seulement d'analyser l'histoire dans Excel et d'enseigner aux autres comment faire du commerce ?
Faites-moi savoir quand vous commencerez à traiter les signaux, c'est intéressant.
OK, merci !
Notez que le séquenceur a déjà commencé à former un signal, donc tout est réel. Regardez, admirez...
Ok. Pour les nouveaux venus qui pensent que leurs publications signifient qu'ils sont cool. Je suis un ancien habitant de ce forum. Exclusivement un praticien. Je n'ai pas manqué une seule semaine de négociation au cours des 5 dernières années sans effectuer de transaction. Je n'ai pas échangé depuis 2 mois maintenant car je passe à Moex. C'est la plus grande rupture dans le commerce de ces dernières années. La transition vers la catégorie A n'a pas été facile, mais elle est presque terminée. Il ne reste plus qu'à lui apprendre à trader en temps réel. Alors, messieurs, ne soyez pas si arrogants.
Moex vous attend, et je vous attends aussi sur Moex ! Et j'attends vos commandes de freelance ! ))
Comment avez-vous réussi à ne pas faire de commerce pendant 2 mois ?
Mon âme m'appelle, mes mains se tendent pour faire des échanges.
Partagez votre opinion, c'est très difficile, on peut même dire impossible.
Malheureusement, je n'utilise qu'un robot de trading, donc il n'y a pas de robot, je n'utilise pas non plus le freelancing. Je n'utilise pas Freelance malheureusement parce que j'essaie de tout faire moi-même, mais je ne suis pas vraiment un bon ami de MKUL5, mais j'ai tout écrit sur 4.
J'ai loué un VPS avec MT4 et même dans les moments où le robot perdait, il le faisait plus lentement que moi, ce qui est déjà bien.
Vous devriez travailler dans le gouvernement avec un tel optimisme)).