L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1395
ce n'est pas comme ça que ça marche, il y a une ligne oblique de 45g, pas une ligne horizontale.ne comptez pas les déviations... même suggérées que vous ne savez pas quoi))
Sur le côté gauche, tout ce qui est en dessous (50 transactions) est en profit, tout ce qui est au-dessus (10 transactions) est en perte. Du côté droit, c'est l'inverse.
la ligne horizontale est le zéro du résultat réel, juste pour être plus visible.
est le rapport entre les valeurs actuelles et les valeurs prédites, la ligne est tracée à 45 degrés à travers le nuage, en échantillonnant juste au centre du zéro. L'écart est énorme.
vous auriez pu simplement donner l'erreur moyenne du modèlel'école enfantine.
Je vois Real et Predict sur les légendes des axes. Pas le ratio.
Ne me fais pas chier : relie les valeurs prédites et les valeurs réelles avec une grille, il y a une diagonale.
ou google scatter plot
Je ne vous comprends pas. Dessinez votre vision des endroits où les prédictions de cette image sont correctes et de ceux où elles ne le sont pas.
Ou attendre que Jura explique ce qu'il y a dans sa photo.
Calme)
les prédictions correctes se trouvent sur la ligne, tout le reste est une erreur
Calculez le carré de la déviation de la ligne et vous obtenez l'erreur NS
plus l'erreur est petite, plus l'écart autour de la ligne est faible
Je ne cherche pas à obtenir l'exactitude absolue d'une prédiction. Pour moi, toutes les transactions qui ont réalisé un bénéfice sont correctes.
Exemples :
1) prédit -10 obtenu -8 - c'est un excellent profit, pas du tout une erreur
2) ils ont prédit -4.8 et ont obtenu -13 - beaucoup plus de profit que prévu.
3) si l'on prévoit que -3.5 devient +5, il y aura une perte - c'est une erreur. Tout comme tous les points à gauche et au-dessus de 0. Seulement, ils feront une perte et trader sur eux est une erreur.
mnde...
des saucisses sur des brochettes seraient plus utiles
Un modèle robuste ressemble à ceci, par exemple (première image google)
Apprenons au perseprtron d'alglib à préapprendre, hein ?
à chaque fois qu'un nouveau plateau s'exécute, les poids sont aléatoires, supprimez l'aléatoire et essayez de pré-apprendre, comme vous pouvez le faire dans tous les paquets normaux
pouvez-vous imaginer le nombre de choses intéressantes que vous pouvez faire avec elle ?
